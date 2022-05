Bóc gỡ đường dây đưa ma túy từ Đức về Việt Nam

Tối 13/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bóc gỡ mắc xích quan trọng trong một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ khối lượng lớn ma túy cùng một khẩu súng bắn đạn cao su cùng hàng chục viên đạn.

Được biết trưa cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an quận Hải Châu tiến hành kiểm tra, bắt đối tượng Trần Thanh Quân (SN 1993, trú phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trần Thanh Quân bị bắt giữ cùng tang vật.

Khám xét căn hộ đối tượng thuê trên đường Ngô Thì Sĩ, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, lực lượng Công an đã thu giữ 3,2 kg ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 375 viên ma túy tổng hợp, một số gói ma túy đá và ketamin cùng 1 khẩu súng cao su với 56 viên đạn. Quân khai nhận số ma túy trên vừa được một thanh niên cư trú tại Đức vận chuyển về Việt Nam và giao cho Quân tiêu thụ.

20h tối 13/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy và Công an tỉnh Quảng Bình bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Hồng Dũng (SN 1996, trú xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Đây là đối tượng đã tổ chức vận chuyển ma túy từ Cộng hòa Liên bang Đức về Việt Nam và giao cho Quân.

Quân khai nhận số ma túy này được một thanh niên đưa từ Đức về Việt Nam

Theo thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, các đối tượng này nằm trong một đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia đưa ma túy từ nước ngoài vào Đà Nẵng và các tỉnh thành khác tại miền Trung.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

