Nam sinh viên sát hại tình địch từng có ý định tự sát

Bị bạn gái đòi chia tay, Nguyễn Hùng Dũng rất buồn chán định tự sát. Để chuẩn bị, Dũng đã mua một con dao giấu trong người nhưng rồi dùng nó để sát hại tình địch.

Liên quan đến vụ sát hại tình địch vào ngày mùng 6 Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, tại cơ quan công an Nguyễn Hùng Dũng (SN 2000), trú tại xã Gia Mô, huyện Tân Lạc, Hòa Bình thừa nhận khi chị Đ.T.L, người sống chung như vợ chồng từ năm 2019 đòi chia tay, Dũng đã có ý định tự sát.

Lời khai của Nguyễn Hùng Dũng tại cơ quan công an thể hiện, ngay trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Dũng phát hiện chị L có quan hệ tình cảm với một người làm cùng công ty là anh L.T.V nên giữa Dũng và chị L xảy ra mâu thuẫn.

Khi biết chị L sẽ dọn ra ở riêng, Dũng chán nản và có ý định mua dao để tự sát. Sáng 6-2, Dũng đến cửa hàng tạp hóa trên đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm mua 1 con dao chuôi vàng dài khoảng 20 cm mang theo người.

Chiều cùng ngày, khi Dũng đang ở phòng trọ thì chị L đi cùng với anh V đi về. Chị L nói với Dũng sẽ chấm dứt chuyện tình cảm tại đây và sớm dọn đồ đi.

Bực tức vì bị chị L chia tay nên Dũng đã mang theo dao và điều khiển xe máy đi theo xe máy của anh V. Phát hiện chị L và anh V đi xe máy vào trong ngõ trên đường Đỗ Xuân Hợp, Dũng dừng xe, để xe máy ở đầu ngõ rồi cầm dao đi vào trong ngõ, lao vào đâm anh V.

Do anh V chống trả và chị L can ngăn nên Dũng và anh V ngã ra đường. Trong lúc hai bên giằng co, Dũng ngồi ở phía trên người anh V, cầm dao đâm một nhát vào phần vai của anh V.

Thấy vậy chị L liền kéo Dũng ra còn anh V bỏ chạy ra bên ngoài đường Tân Mỹ được một đoạn thì gục xuống đường. Sau đó anh V được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thể thao. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh V đã tử vong sau đó.

Về phần mình, Nguyễn Hùng Dũng lấy xe máy đi về phòng trọ. Đến khoảng 21h cùng ngày thì bị lực lượng công an bắt giữ.

