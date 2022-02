Nguyên nhân khiến nam sinh viên đâm chết người yêu mới của bạn gái

Tại cơ quan công an, Dũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội với cán bộ điều tra.

Nguyễn Hùng Dũng trong buổi thực nghiệm hiện trường.

Ngày 8/2, thông tin từ Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hùng Dũng (SN 2000, trú tại xã Gia Mô, huyện Tân Lạc, Hòa Bình) để làm rõ hành vi giết người.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Dũng là sinh viên trường đại học trên địa bàn Hà Nội và có mối quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng với chị Đ.V.L tại phòng trọ ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian gần đây, Dũng phát hiện chị L. có quan hệ tình cảm với một đồng nghiệp ở chỗ làm là anh L.T.V nên hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Bực tức chuyện tình cảm, Dũng đã mua 1 con dao và giấu sẵn trong người.

Chiều 6/2, chị L. được anh V. đưa về phòng trọ. Chị L. nói muốn chấm dứt tình cảm với Dũng và dọn đồ đi. Nóng giận, Dũng mang theo dao, điều khiển xe máy đuổi theo xe của anh V. Đến một con ngõ trong đường Đỗ Xuân Hợp, quận Nam Từ Liêm. Thấy anh V. và chị L. dừng xe, Dũng đã cầm dao xông tới đâm anh V.

Quá trình vật lộn, Dũng đã đâm 1 nhát vào bả vai anh V. Do chị L. can ngăn, anh V. bỏ chạy được một đoạn thì gục xuống và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Về phần Dũng, gây án xong, đối tượng đã bỏ về phòng trọ.

Đến 21h tối 6/2, Dũng bị lực lượng công an bắt giữ, con dao gây án được đối tượng mang theo người. Tại cơ quan công an, Dũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

