Nam sinh lớp 8 để lại lá thư xin lỗi gia đình bỏ nhà đi và được công an tìm thấy

Khi được tìm thấy, cháu D. đang đói lả ngồi ở một khu chợ trên địa bàn xã Trưng Trắc và nam sinh lớp 8 có mang theo chiếc xe đạp, 2 chai nước, 1 chiếc áo...

Đại diện xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách (Hải Dương) cho biết, cách đây ít ngày trên địa bàn một nam sinh học lớp 8 để lại lá thư xin lỗi cho ông bà nội và bỏ nhà đi. Tuy nhiên, được sự giúp đỡ của Công an xã cùng mọi người nên cháu bé đã được tìm thấy đưa về nhà.

Theo đó, vào trưa ngày 13/6, Công an xã Hiệp Cát nhận được trình báo của ông L.X.H (SN 1953), trú tại thôn Kinh Dương, xã Hiệp Cát về việc cháu L.T.D (SN 2009, cháu nội), học lớp 8 bất ngờ bỏ nhà đi từ sáng. Trước khi bỏ nhà đi, cháu nội ông có để lại lá thư xin lỗi người thân.

Ngay khi phát hiện sự việc, gia đình ông H. nhờ người thân đi tìm nhưng không thấy tung tích cháu nội; sau đó ông trình báo Công an xã Hiệp Cát nhờ tìm kiếm.

Nội dung lá thư của nam sinh lớp 8 để lại cho người thân viết: "Con xin lỗi ông bà, bố mẹ, con đã gây ra quá nhiều chuyện cho nhà mình. Bây giờ con chỉ muốn nói: Con yêu ông bà, bố mẹ, con sẽ đi khỏi đây, con muốn gửi lời xin lỗi và cảm ơn tới tất cả mọi người. CON XIN LỖI".

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hiệp Cát đã nhanh chóng rà soát, phối hợp với các lực lượng xác minh thông tin cháu D. Đến 15h cùng ngày, cơ quan công an xác định được nam sinh lớp 8 đang ở khu vực xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm (Hưng Yên)

Khi được tìm thấy, cháu D. đang đói lả ngồi ở một khu chợ trên địa bàn xã Trưng Trắc. Thời điểm tìm được cháu bé, cán bộ Công an xã Hiệp Cát phát hiện nam sinh lớp 8 mang theo chiếc xe đạp, 2 chai nước và 1 chiếc áo. Sau đó, Công an xã Hiệp Cát đã mua đồ ăn cho nam sinh và phối hợp với Công an xã Trưng Trắc đưa cháu trở về nhà an toàn.

Được biết, bố mẹ của cháu D. đã đi xuất khẩu lao động từ nhiều năm nay nên nam sinh lớp 8 ở cùng ông bà nội. Vào sáng 13/6, sau khi ông nội đưa em của D. đi học thì nam sinh đã để lại lá thư và bỏ nhà đi.

