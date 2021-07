Nam bác sĩ ngoại tình với nữ y tá xinh đẹp: Tiết lộ bất ngờ từ con gái

Sau khi vợ chết 9 ngày, người chồng nghiễm nhiên dắt nhân tình về nhà sinh sống cùng các con. Thậm chí, anh ta còn cầu hôn cô…

Sở hữu nhan sắc nổi bật hơn người, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Michele Macneill đã sớm trở thành hoa hậu nổi tiếng toàn thành phố Pleasant Grove, bang Utah (Mỹ). Tưởng rằng với vẻ ngoài xinh đẹp ấy, kiều nữ dễ dàng có được hạnh phúc bên người chồng bác sĩ nổi tiếng. Không ai có thể ngờ rằng, hàng ngày cô đều bị chồng hắt hủi, phản bội sau lưng để dang díu với y tá cùng bệnh viện.

Martin Macneill cùng nhân tình Gypsy Jillian Willis

Lời khai của con gái

Theo lời khai của Alexis Somers, vào tháng 3 năm 2007, bà Michele đã tâm sự với cô về nỗi sợ của bà dạo gần đây với ông Martin. Bà nghi ngờ rằng ông Martin có thể đang ngoại tình với ai đó và đang lập mưu hãm hại bà.

Cụ thể, bà Michele đã nói với con gái rằng: “Nếu có điều gì xấu thực sự xảy ra với mẹ trong tương lai, hãy chắc chắn rằng đó không phải do bố con làm”.

Mang trong mình mối hoài nghi với ông Martin, trong những ngày xin nghỉ học về nhà chăm mẹ vừa phẫu thuật thẩm mỹ xong, Alexis đã điều tra âm thầm sau lưng bố.

Vào ngày 6 tháng 4 năm 2007, vài ngày trước khi Michele chết trong bồn tắm, Alexis đã lén lút kiểm tra điện thoại của bố và phát hiện một số điện thoại đáng ngờ mà ngày nào ông Martin cũng gọi đến vài bận. Số điện thoại này được xác định là của người phụ nữ có tên là Gypsy Willis, một y tá trẻ tuổi đang làm việc cùng ông Martin tại bệnh viện. Sau khi tiết lộ việc này cho mẹ, Alexis kể rằng bà Michele và chồng xảy ra một trận cãi vã kịch liệt.

Điểm đáng ngờ tiếp theo mà Alexis muốn cảnh sát chú trọng đến chính là việc mẹ cô qua đời chỉ một tuần sau khi đi phẫu thuật thẩm mỹ căng da mặt.

Cô nói rằng chính bố là người đã bắt mẹ phải đi phẫu thuật thẩm mỹ. Bố thường xuyên miệt thị, chê bai ngoại hình xuống cấp của mẹ. Thậm chí, ông còn tuyên bố rằng, nếu bà Michele không chịu đi tu sửa nhan sắc, ông sẽ chẳng còn “cảm xúc” gì với bà nữa.

Sợ chồng chê xấu rồi hắt hủi, bà Michele đã chấp nhận đi phẫu thuật, dù bà biết chuyện này sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của mình do bản thân vốn mắc bệnh tim bẩm sinh và bệnh cao huyết áp từ lâu.

May mắn thay, ca phẫu thuật đã diễn ra tốt đẹp và bà Michele được về nhà nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, Alexis nói rằng, vài ngày trước khi mẹ mất, cô từng phát hiện mẹ đang nằm bất động trong phòng tắm. Lần đó, ông Martin đã trấn an cô rằng có thể bà Michele đã uống quá nhiều thuốc giảm đau và an thần mà ngủ thiếp đi, chứ không có gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, bản thân bà Michele lại nói với Alexis rằng bố cô đã ép bà uống quá nhiều loại thuốc. Lúc này, do bà Michele vẫn phải băng bó vùng mắt sau phẫu thuật căng da mặt, nên ông Martin đưa thuốc gì là bà uống thuốc đó.

Nói đến đây, Alexis bắt đầu gằn giọng một cách giận dữ với các điều tra: “Tôi nghĩ rằng bố tôi đã lừa mẹ tôi uống thuốc quá liều và dìu bà vào phòng tắm để dìm chết bà ấy. Điều này thật kinh khủng.”

Dắt nhân tình về nhà

Dù có được những lời khai quý giá từ cô con gái nạn nhân, cảnh sát vẫn chưa thể mở lại vụ án vì còn thiếu nhiều manh mối để trình lên cấp trên. Vụ án lúc bấy giờ vẫn được xem như là một tai nạn ngoài ý muốn thay vì một vụ giết người.

9 ngày sau đám tang của Michele, nữ y tá trẻ tuổi Gypsy Jillian Willis đã chuyển đến nhà Martin sinh sống. Ông ta nói với các con rằng ông thuê cô ấy về làm bảo mẫu trông nom chúng. Tuy nhiên, điều này đã không qua mắt được cô con gái lớn Alexis, bởi chính cô là người đã phát hiện tên của Gypsy trong điện thoại của bố trước khi mẹ mất.

Cô tra hỏi ông Martin về mối quan hệ của ông với Gypsy, cũng như ép ông phải đuổi cô ta ra khỏi căn nhà của họ. Thế nhưng, sự chống đối của Alexis ngày càng yếu ớt khi Gypsy dần dần thay thế mẹ cô, chiếm lĩnh ngôi nhà.

Không chỉ ở chung với nhau, ông Martin và Gypsy còn cùng nhau đi du lịch đến Wyoming. Thậm chí, trước mặt đối tác và bạn bè, ông còn giới thiệu mình là chồng chưa cưới của cô ấy.

3 tháng sau khi vợ mất, Martin chính thức cầu hôn Gypsy.

Đau khổ chứng kiến cảnh bố dắt nhân tình về nhà và cầu hôn cô ta, Alexis càng thương xót cho mẹ hơn. Cô quyết định cùng hai bác của mình, cũng là hai người chị ruột của Michele, yêu cầu kháng án. Họ tin chắc rằng Michele đã bị sát hại, và kẻ đó không ai khác chính là Martin.

Ba bác cháu đã phải cùng nhau làm việc cật lực để mở lại vụ án. Họ đến trình bày vụ án tại mọi văn phòng báo ở Utah, sau đó lại đến văn phòng Thống đốc và các cơ quan chức năng, yêu cầu xem xét lại cái chết kỳ lạ của Michele.

Trời không phụ lòng người, sau 3 năm ròng rã đệ đơn, cuối cùng đến năm 2010, cảnh sát đã đồng ý khai quật tử thi để xem xét lại về cái chết của bà Michele.

Quả đúng như những gì mà Alexis và các chị của nạn nhân tin tưởng, kết quả khám nghiệm sau đó cho thấy rằng, có điểm bất thường với cái chết của Michele...

(Còn nữa)

