Mua súng rồi cho bạn nhậu mượn gây án

Ngày 31/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Thanh Phong (SN 1993, ngụ phường 7, TP Trà Vinh) điều tra hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết quả điều tra, ngày 3/9/2022, trong lúc nhậu tại nhà của người bạn, Đoàn Chí Thành (SN 1991, ngụ xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành) có hỏi mượn Phong khẩu súng Rulo bằng kim loại màu trắng có lắp sẵn 6 viên đạn.

Ngày 5/9/2022, trong lúc ngồi nhậu tại một quán ở TP Trà Vinh, Thành đã xảy ra mâu thuẫn với người khác. Thành dùng súng bắn làm bị thương 1 người rồi điều khiển xe đi tìm chỗ cất giấu khẩu súng.

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định đối với bị can Trương Thanh Phong

Thành gặp Phong và nhờ cất dùm cây súng. Chiều 6/9/2022, Phong lấy súng ra kiểm tra thì phát hiện có 2 viên đạn đã qua sử dụng. Phong lấy 1 viên đạn chưa sử dụng lắp thêm vào, còn 2 vỏ đạn đã sử dụng cất giấu trong chậu bông.

Tối cùng ngày, Phong nghe tin Thành dùng súng để bắn người khác nên đến cơ quan Công an tự nguyện giao nộp súng cùng 5 viên đạn chưa qua sử dụng và 2 vỏ đạn.

Qua điều tra, khẩu súng trên được Phong mua của một người quen tại TP Hồ Chí Minh với giá 7,5 triệu đồng. Kết quả giám định, khẩu súng trên là súng quân dụng. Riêng Thành bị cơ quan điều tra xử lý trong một vụ án khác.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/mua-sung-roi-cho-ban-nhau-muon-gay-an-i682069/Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/mua-sung-roi-cho-ban-nhau-muon-gay-an-i682069/