Ngày 12-12, TAND quận 11, TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Lưu Quốc Cường hai năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cường năm nay gần 40 tuổi, thì có 17 năm sống "xa nhà" với 11 năm trong tù, cộng 6 năm trong trường giáo dưỡng. Tối ngày 28-7, sau khi đi làm về, Cường đi mua ma tuý chưa kịp sử dụng thì mẹ báo công an.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chính sách độc quyền quản lý về chất ma túy của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Mẹ của Cường đã báo công an khi phát hiện con mình cất giấu ma tuý. Ảnh: TRẦN LINH

Tại toà, khi được hỏi về lý do mẹ báo công an, Cường ấp úng trả lời rằng do Cường sử dụng ma túy lâu dài, mẹ khuyên bảo nhiều lần không thành, sợ Cường bị sốc thuốc nên mẹ phải báo công an.

Sau khi nhận tin báo, Công an phường 16 kiểm tra phòng ngủ của Cường, phát hiện có 2 gói nylon chứa chất bột màu trắng là ma túy. Sau đó, công an tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Tại tòa, Cường trình bày một ngày làm thuê ngoài chợ được 300.000 đồng thì tối về mua ma túy hết 500.000 đồng. Bị cáo biết rõ tác hại của ma túy nhưng vẫn sử dụng vì bản thân đã bị HIV, cuộc sống chẳng còn được bao lâu.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]