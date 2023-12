4 thanh niên đang 'phê' ma túy tại nhà trọ thì bị công an bắt quả tang

Chiều tối 12-12, Thượng tá Nguyễn Văn Lưu – Trưởng Công an huyện Tân Trụ (Long An) - cho biết, đang lập hồ sơ xử lý theo quy định đối với 4 người sử dụng ma túy tại một nhà trọ trên địa bàn thị trấn Tân Trụ.

Nhằm tăng cường đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Công an huyện Tân Trụ đã chỉ đạo các lực lượng Công an các xã, thị trấn chủ động triển khai, trấn áp các loại tội phạm.

Bốn thanh thiếu niên bị lực lượng Công an phát hiện đang sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CA

Theo đó vào khoảng 2h ngày 12-12, Công an huyện phối hợp với Công an thị trấn Tân Trụ tiến hành kiểm tra phòng số 4 nhà trọ Ngọc Tấn tại khu phố Tân Bình (thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, Long An).

Tại đây, Công an phát hiện bốn người gồm Huỳnh Tấn Phát (16 tuổi, xã Bình Trinh Đông); Nguyễn Thành Luân (19 tuổi, xã Bình Tịnh); Nguyễn Trung Nghĩa (22 tuổi, thị trấn Tân Trụ); Lê Tuấn Hoàng (19 tuổi, ngụ thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bốn người được đưa về trụ sở Công an thị trấn Tân Trụ để kiểm tra, test nước tiểu. Kết quả, cả 4 đều dương tính với ma túy đá.

Vụ việc được Công an huyện Tân Trụ tiếp tục xác minh, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

