Mua dâm xong, trộm 4,5 triệu đồng "bạn gái"

Thứ Tư, ngày 12/08/2020 21:00 PM (GMT+7)

Chiều 12/8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) đã bắt giữ Phạm Tuấn Kiệt (SN 1982, ngụ thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng tại cơ quan Công an

Trước đó, ngày 10/8, Kiệt đón xe ôm từ thị trấn Dương Minh Châu đến thị xã Trảng Bàng. Khi đến khu vực phường Gia Lộc, Kiệt ghé uống nước tại quán giải khát A.S và gặp chị T.C (47 tuổi). Sau khi thỏa thuận, chị C. đồng ý bán dâm cho Kiệt với giá 700.000 đồng.

Sau khi quan hệ xong, lợi dụng chị C. ngủ say, Kiệt tìm kiếm trong túi quần của chị lấy trộm gần 4,5 triệu đồng. Qua truy xét, Công an đã bắt Kiệt về hành vi trên.

