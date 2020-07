10 tháng âu lo của chủ hụi bị kẻ trộm cuỗm gần 800 triệu đồng

Thứ Sáu, ngày 31/07/2020 08:52 AM (GMT+7)

Dù tự nhủ lòng “của đi thay người” nhưng bà Phan Thị Đ. vẫn buồn rầu đến mức đổ bệnh từ khi bị trộm cuỗm sạch tài sản gần 800 triệu đồng. Chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi, số nữ trang kim cương, tiền bạc, điện thoại… được bà Đ. tích góp cả đời để dưỡng già, chia cho con cháu đã không còn.

Truy tìm thủ phạm trộm 800 triệu "lại quả" 270 triệu đồng

Mới đây, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM phát đi thông báo truy tìm đối tượng Lê Trần Thái Hiển (thường gọi Tý Lớn, SN 1992), ngụ quận 6, TP.HCM để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Hiển bị tình nghi thực hiện vụ trộm tại nhà bà Phan Thị Đ. (SN 1947), ngụ quận Bình Tân, TP.HCM trên đường Lê Công Phép, phường An Lạc.

Công an đề nghị đối tượng Lê Trần Thái Hiển ra trình diện.

Đầu tháng 10/2019, bà Đ. đến cơ quan công an trình báo về việc mất trộm nhiều tài sản có giá trị gần 800 triệu đồng. Cụ thể, chiều tối ngày 1/10/2019, sau khi gom hết tiền bạc, nữ trang… vào túi xách, bà Đ. dự định đem lên két sắt trên phòng ngủ cất giữ. Thế nhưng, đột nhiên bà Đ. thấy đau đầu nên đặt túi xách trên bộ ván ở phòng khách. Sau đó, bà khép hở cửa cổng, sang tiệm thuốc đối diện nhà vài bước chân.

Đang đợi chủ tiệm thuốc tây bán thuốc, bà Đ. thấy có 2 người lạ dừng xe trước nhà. Một nam thanh niên lao vào nhà, bà Đ. hốt hoảng truy hô, nhờ hàng xóm vây bắt. Tuy nhiên, đối tượng đã kịp thời nhảy lên xe của đồng bọn tẩu thoát. Định thần, bà Đ. vào nhà kiểm tra thì phát hiện túi xách chứa nhiều tài sản giá trị và điện thoại đã bị trộm lấy mất. Sau đó, nạn nhân phát hiện kẻ trộm làm rơi lại hiện trường 1 túi xách khác có số tiền 270 triệu đồng.

Hành vi của kẻ trộm bị camera an ninh trong nhà bà Đ. quay lại.

Qua quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, Lê Trần Thái Hiền là nghi can thực hiện vụ trộm táo tợn tại nhà của bà Đ.. Tuy nhiên, Hiển không còn sinh sống ở nơi cư trú và bỏ đi đâu không rõ. Hiện, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị Hiển nhanh chóng đến trình diện để phục vụ công tác điều tra.

10 tháng sống trong âu lo

Ngồi trong ngôi nhà mặt tiền đường Lê Công Phép (phường An Lạc, quận Bình Tân), bà Đ. liên tục thở dài khi nhắc lại vụ mất trộm xảy ra 10 tháng trước. Bà Đ. nói: “Trời xui đất khiến, tôi sợ để tiền bạc dưới nhà không an toàn, người đâu của đó nên gom hết cho vào túi xách, tính đem lên két sắt trong phòng ngủ. Tôi gom 2 chiếc nhẫn kim cương, 1 vòng hột xoàn, dây chuyền có đính kim cương, 1 chiếc lắc 3 lượng vàng 18K, 1.000USD… cho vào túi xách”.

Nhà của bà Đ. nằm trên đường Lê Công Phép, quận Bình Tân, TP.HCM.

“Đang chuẩn bị đem túi xách lên lầu chờ người sang lấy tiền hụi, tôi đột nhiên cảm thấy đau đầu, đau lưng nên qua tiệm thuốc đối diện nhà mua thuốc uống. Tiệm thuốc gần sát bên, cách nhà có vài bước chân nên tôi không khóa cửa cổng mà chỉ khép hờ. Trong lúc chờ mua thuốc, tôi nhìn thấy 2 nam thanh niên chạy xe máy, dừng lại trước cửa nhà. Thấy 2 người này không quen biết, tôi sinh nghi và có linh cảm chẳng lành. Tôi chưa kịp về nhà hỏi chuyện thì 1 người cao ốm chạy nhanh vào nhà, chụp lấy túi xách đựng tài sản bỏ chạy”, bà Đ. nhớ lại.

Chỉ trong 2 phút ngắn ngủi, đối tượng từ ngoài đường lao vào nhà lấy túi xách của bà Đ. rồi phóng lên xe của đồng bọn bỏ trốn. Chứng kiến vụ trộm, bà Đ. chỉ biết ú ớ kêu cứu và gần như ngất xỉu. Hàng xóm chạy đến dìu bà Đ. vào nhà, thấy bọc tiền hụi 270 triệu đồng còn rớt lại ở thềm nhà. Chiếc điện thoại iphone 7 bà Đ. mới mua cũng bị trộm cuỗm theo số tài sản có trị giá gần 800 triệu đồng.

Tiệm thuốc và nhà bà Đ. chỉ cách vài bước chân.

Bà Đ. than thở: “Tôi buồn mà đổ bệnh. Đến nay, thời gian cũng nguôi ngoai đôi chút, tôi bắt đầu làm việc để kiếm sống, chứ chẳng lẽ nằm chờ tài sản trở về. Tôi chỉ sợ người ta nói tôi bể hụi, đổ nợ nên bày chuyện bị trộm tài sản. Số tôi xui xẻo, phải chi đừng nghĩ xa xôi, để yên trong tủ thì đâu có chuyện mất của. Họ chạy qua chạy lại thấy tôi ngồi một mình đếm tiền nên quay xe lại trộm”.

Tiếc của, bà Đ. nghĩ đủ cách để tìm cho ra đối tượng trộm tài sản. Bà đem hình ảnh đối tượng do camera gia đình quay lại cho người quen nhận diện. Cuối cùng, một số người nhận ra đối tượng Hiển và cho địa chỉ nhà của nghi can. Bà Đ. nhờ con cháu đến tiệm ốc gần nhà Hiển ăn uống, chờ đối tượng về nhà.

“Tôi còn sang nhà gặp cha của Hiển nói chuyện thì người này nói, đã từ mặt lâu rồi. Ổng nói, nó (tức Hiển) chỉ biết ăn chơi, không phụ giúp gia đình làm cửa sắt. Bị cha la rầy, nó đánh lại nên ổng từ nó. Thời gian qua, nó về có gặp mẹ rồi bỏ đi đâu không rõ. Nhà nó cũng khá giả, mặt tiền đường, làm cửa sắt, có vợ nhưng đã bỏ đi. Chắc tại nó ăn chơi, đập đá, cha mẹ nuôi không nổi mới sinh ra trộm cắp”, bà Đ. cho biết.

Cũng theo bà Đ., trong lần đến nhà khuyên giải gia đình đưa Hiển ra trình diện, bà năn nỉ người thân của đối tượng cứ đưa người ra công an làm việc, số tài sản trả lại phân nửa cũng không sao. Cha Hiển hứa khuyên giải con nhưng Hiển vẫn trốn đến giờ chưa xuất hiện.

Bà Đ. buồn bã chia sẻ: “Tôi già rồi đâu phải còn trẻ mà làm lại được, buồn dữ lắm mà cố nhủ thầm có của thì để lại con cái không có thì thôi”.

