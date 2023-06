Một thanh niên tử vong sau tiếng nổ trong đêm

Chiều 5/6, tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, lực lượng Cảnh sát hình sự đang phối hợp cùng Công an huyện Thủ Thừa điều tra, truy tìm thủ phạm để làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra khiến một thanh niên tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 4/6, người dân khu vực xã Mỹ Lạc nghe nhiều tiếng xe máy chạy từ hướng thị trấn Thủ Thừa, (huyện Thủ Thừa) lên ấp Bà Mía, (xã Mỹ Lạc). Do đêm khuya, đường vắng và không có đèn chiếu sáng nên người dân không nhìn rõ, chỉ nghe được nhiều tiếng cãi cọ, la lối của nhiều thanh niên...sau đó có tiếng nổ như tiếng súng.

Khi khu vực trên yên tĩnh trở lại, người dân ở gần hiện trường chạy đến kiểm tra thì phát hiện một thanh niên nằm bất động bên đường, trên vùng ngực trái có vết thương xuyên thấu ngực. Mọi người vội vàng đưa thanh niên đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nạn nhân tên thường gọi là Tuấn Nhỏ (25 tuổi, ngụ xã Mỹ Lạc). Nguyên nhân nạn nhân tử vong nghi là do bị súng bắn.

Công an tỉnh Long An đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, đồng thời tập trung điều tra truy xét các đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên để xử lý nghiêm theo quy định.

