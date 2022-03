Mối tình "bí mật" và dã tâm của người đàn bà đơn thân: Án mạng nơi lán trâu

Sự ích kỷ vô lý khi dấn thân vào một mối quan hệ nam nữ bất chính đã khiến người đàn bà ngoài 40 tuổi trở nên mù quáng. Những toán tính trong đầu dần lộ diện và hình thành tư tưởng "chiếm hữu" chồng của người khác. Để có được thứ mình muốn, người phụ nữ ấy đã lên cả kế hoạch sát hại vợ người tình.

Vụ án bí ẩn

Trưa 28/5/2014, trời nắng như đổ lửa, cánh đồng thôn Kim Hoàng (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) vắng lặng bóng người. Từ xa nhìn vào, khu lán nuôi trâu của gia đình anh Đàm Quang C nằm lọt thỏm giữa bao la cây cối, im ắng lạ thường.

Chị Nguyễn Thị T, vợ anh C sáng nay ra lán trâu sớm. Bình thường, công việc này là anh C đảm nhận, nhưng hôm nay, căn bếp ở nhà hỏng nên anh C ở lại sửa chữa.

Nắng đứng ngọn tre, cả làng ai nấy đều về nhà cơm nước, vậy mà chị T vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Anh C gọi nhiều lần vào điện thoại của vợ nhưng không được. Sốt ruột, anh này đi ra khu lán trâu để tìm.

Tới nơi, ngay ở cửa lán, anh C phát hiện chị T nằm bệt dưới đất, người ngợm tím tái. Nghĩ vợ mình bị cảm, anh này gọi điện về nhờ người thân ra giúp đỡ. Trong lúc chờ, anh C vào lán lấy cốc nước uống 1 ngụm.

Nước vối hôm nay có mùi lạ, vừa vào đến miệng thì anh C phải nhổ hết ra ngoài. Nhưng chỉ trong tích tắc, anh C cũng lịm đi, bất tỉnh.

Khi mọi người tới nơi, hình ảnh hiện ra hết sức kinh hoàng. Chị T nằm bất động ngay phía cửa lán, anh C thì mê man, bất tỉnh, hơi thở rất yếu.

Vụ việc lập tức được báo về Công an huyện Hoài Đức. Tại hiện trường, công an xác định chị T đã tử vong. Qua khám nghiệm không phát hiện thương tích trên cơ thể.

Tuy nhiên, cái chết của chị T có rất nhiều điểm nghi vấn, một số biểu hiện trên mô da không phải là do bị cảm như dân làng "đoán định". Anh T được đưa đi cấp cứu, sức khỏe rất yếu, hôn mê nên cơ quan công an không thể khai thác được thông tin gì.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa, không liên quan tới vụ án

Mối nghi ngờ

Nhận thấy cái chết của chị T và việc anh C hôn mê, bất tỉnh có dấu hiệu của 1 vụ án hình sự nghiêm trọng, Công an huyện Hoài Đức đã báo cáo với lãnh đạo Công an Hà Nội. Từ đây, lực lượng điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự được cử xuống để tăng cường, chủ trì điều tra theo thẩm quyền.

Các giám định viên cho rằng, cái chết của chị T chắc chắn không phải do cảm nắng. Những biểu hiện qua quán sát và khám nghiệm ban đầu cho thấy chị này bị ngộ độc.

Tiến hành kiểm tra căn lán, các trinh sát tìm thấy cốc uống nước, ấm và một vài vật dụng khác. Tất cả những vật chứng này đều được thu thập để giám định. Quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra cũng xác định chị T tử vong do suy hô hấp cấp. Những dấu hiệu bên trong nội tạng chỉ ra, chị T bị nhiễm độc, tuy nhiên đó là loại chất độc gì, thành phần hóa học ra sao thì chưa rõ. Công an Hà Nội lập tức thu thập mẫu vật để gửi trưng cầu giám định tại Viện Khoa học kỹ thuật hình sự - Bộ Công an.

Vào thời điểm này, các điều tra viên đã đặt ra nhiều giả thuyết, nếu đây là một vụ đầu độc có chủ đích thì xuất phát từ nguyên nhân nào? Do mâu thuẫn trong làm ăn, mâu thuẫn tình ái hay vì một lý do khác?

Mò kim đáy bể

Khoảng thời gian xảy ra vụ việc, khu vực lán trâu nhà anh C rất vắng vẻ, cơ quan công an không tìm được bất cứ nhân chứng trực tiếp nào. Chưa kể, anh T, người còn sống thì vẫn hôn mê, chưa cung cấp được thông tin cụ thể.

Các tổ trinh sát của Công an huyện Hoài Đức, Công an Hà Nội tỏa đi để xác minh nhân thân và toàn bộ mối quan hệ làm ăn, xã hội của hai vợ chồng anh C.

Theo đó, anh C và chị T lấy nhau được nhiều năm, có 3 mặt con. Chị T hàng ngày bán rau ở chợ, còn anh C sau khi xuất ngũ đã kiếm sống bằng nghề buôn trâu.

Về cơ bản, chị C được đánh giá là hiền lành, chăm chỉ nên không có bất cứ mâu thuẫn nào trong làm ăn cũng như với xã hội.

Chị T được xác định nhiễm độc Xyanua (ảnh minh họa)

Khi các trinh sát tiến hành làm việc với những mối buôn của anh T cũng nhận thấy mọi chuyện diễn ra bình thường. Có thể nói, trong tất cả các quan hệ xã hội, buôn bán, anh T đều được lòng, không xảy ra va chạm với ai.

Vậy, lý do vì sao mà vợ chồng người đàn ông này lại là nạn nhân trong một vụ án có dấu hiệu "giết người" khá rõ? Ai đã ra tay, vì mục đích gì?

Trong lúc các hướng điều tra vẫn chưa đem lại kết quả thì anh C sau thời gian cấp cứu đã tỉnh lại. Những thông tin ban đầu người đàn ông ấy cũng cấp càng làm rõ thêm nhận định về vụ án của lực lương điều tra.

Theo anh C, trưa ngày 28/5/2104 do thấy vợ không về, anh có gọi điện nhiều lần nhưng chị T không bắt máy. Anh C sốt ruột chạy ra lán trâu thì chứng kiến vợ đã bất động, nằm im dưới đất. Trong lúc chờ người thân đến giúp đỡ, do trời nóng, anh C vào lán lấy nước uống.

Phát hiện thấy nước có mùi lạ, anh này nhổ ra rồi cũng chìm vào cơn hôn mê, không biết việc gì xảy ra tiếp theo.

Anh C cũng khẳng định, hai vợ chồng anh sống hạnh phúc, với xã hội hay làm ăn cũng chẳng mâu thuẫn với ai. Những lời khai ấy khiến các điều tra viên cảm thấy vụ án dường như rất mơ hồ.

Vào lúc này, kết quả giám định của Viện Khoa học kỹ thuật hình sự - Bộ Công an thông báo, trong mẫu nước thu được ở lán trâu và và mẫu mô của nạn nhân T có chất Xyanua, một loại hóa chất kịch độc có thể khiến ai uống vào tử vong trong thời gian rất ngắn.

Vậy là đã rõ, chị T rất có thể là nạn nhân của một vụ đầu độc!

(Còn nữa)

