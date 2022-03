Mối tình "bí mật" và dã tâm của người đàn bà đơn thân: Kế hoạch hiểm độc

Việc chị T tử vong vì ngộ độc chất Xyanua chắc chắn không phải vô tình. Trong vụ việc này hẳn có bàn tay ai đó đã đổ thứ hóa chất kịch độc ấy vào nước, khiến chị T sau khi uống đã không giữ được tính mạng.

Người phụ nữ lạ

Sau khi xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị T, các điều tra viên Công an Hà Nội tiếp tục xoáy vào những mối quan hệ xã hội, làm ăn của chồng chị này. Thế nhưng, anh C một mực nói rằng mình chẳng có mâu thuẫn với bất cứ ai.

Thời điểm này, qua công tác rà soát, lực lượng phá án được một người dân cho biết, vào thời điểm sáng 28/5, trên đoạn đường dẫn vào lán trâu nhà chị T có một người lạ mặt.

Đó là một phụ nữ đi chiếc xe máy hiệu Honda. Người này không phải dân bản địa nên cũng chẳng ai để ý. Việc người phụ nữ ấy xuất hiện tại gần nơi xảy ra vụ án để làm gì, đi đâu thì không ai rõ.

Một tổ trinh sát thực hiện sàng lọc mối quan hệ làm ăn của anh C đã phát hiện, thời gian gần đây, anh này thường xuyên đi buôn trâu cùng người phụ nữ có tên Ngô Thị Thúy.

Thúy lúc này ngoài 40 tuổi, từng bị xét xử về tội trộm cắp tài sản và hiện sinh sống ở TX Sơn Tây (Hà Nội). Người phụ nữ này mất chồng nên ở tình trạng đơn thân.

Các trinh sát cũng nắm được, mối quan hệ của anh C và Thúy có "vấn đề', không chỉ đơn giản là bạn làm ăn.

Khi được hỏi về việc này, cuối cùng anh C cũng thừa nhận, Thúy là bạn gái "bên ngoài" của mình.

Sự xuất hiện của Thúy đã khiến các điều tra viên linh cảm, rất có thể người đàn bà này chính là mấu chốt giúp gỡ nút thắt lớn nhất của vụ án.

Bất minh

Các trinh sát tiến hành tìm hiểu về Thúy, các mốc thời gian của đối tượng trong ngày xảy ra vụ án và phát hiện một số nghi vấn. Thúy được triệu tập lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Thúy khai rõ ràng lịch trình của mình trong ngày 28/5. Những lời khai ấy lập tức được xác minh hai chiều. Các trinh sát báo về, Thúy đã khai bất nhất, nhiều mốc thời gian, địa điểm không đúng. Đặc biệt có khoảng thời gian 1 giờ đồng hồ sáng 28/5 Thúy không thể lý giải nổi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng, các điều tra viên cũng khiến Thúy phải bước đầu thừa nhận gây ra cái chết cho chị T.

Theo đó, Thúy và anh C, chồng chị T nảy sinh mối quan hệ nam nữ bất chính. Suốt thời gian qua, hai người thường "gắn" với nhau trong các cuộc đi buôn bán, đi chơi.

Tuy vậy, Thúy cảm thấy không được thoải mái khi anh C vẫn chăm sóc gia đình, vợ con. Thúy muốn anh C phải là của riêng mình. Thúy muốn được tự do yêu và đến với anh C.

Từ những suy nghĩ lệch lạc ấy, Thúy hình thành tư tưởng cực đoan. Chị ta nghĩ sẽ phải sát hại vợ của người tình để đạt được mục đích.

Thúy khai, chị ta lén đến lán trâu và cho thuốc độc vào bình nước. Khi chị T uống đã tử vong sau đó. Tuy nhiên, lời khai này của Thúy đã bị các điều tra viên phản bác.

Tiến hành đấu tranh, Thúy khai đã dùng bả chó Xyanua để đầu độc chị C. Số bả này là Thúy lấy từ anh C.

Trả giá

Theo anh C, trước đó một thời gian, anh này có nhờ Thúy mua hộ mình ít bả chó Xyanua. Mục đích của việc này là để "bẫy" đám chó hay quấy phá lán trâu. Một thời gian sau, Thúy có hỏi xin nên anh C đưa lại một viên. Việc Thúy lấy Xyanua làm gì anh C hoàn toàn không biết.

Thúy khai, khi được anh C nhờ, chị ta liên hệ 1 người và mua hai viên bả chó với giá 2 trăm nghìn đồng.

Thời gian sau, Thúy liên tục có những suy nghĩ ghen "ngược" với chị T. Thúy quyết định sẽ "ra tay" với vợ người tình để có thể được "đàng hoàng" yêu đương.

Thúy gặp anh C xin nốt viên bả chó với lý do để đuổi lũ chó xung quanh nhà. Anh C không biết ý định thật của Thúy nên đã đưa cho người phụ nữ này.

Để chắc chắn thuốc có tác dụng, Thúy lấy nửa viên nghiền ra và "thử nghiệm" trên chính đàn vịt tại lán trâu nhà anh C. Thấy hơn chục con vịt lăn ra chết, Thúy quyết định "hành sự".

Thúy tại phiên tòa (ảnh tư liệu)

Ngày 27/5, Thúy nói chuyện điện thoại với anh C nên biết hôm sau anh này sẽ ở nhà sửa bếp, chị T ra lán trâu. Do đó, sáng 28/5/2014, Thúy nghiền viên bả cho thành bột rồi đi xe máy ra khu lán nhà anh C.

Quan sát không thấy ai, Thúy đổ số bả chó vào cốc, lấy nước hòa vào rồi bỏ đi. Khi chị T quay lại, do trời nóng, khát nên chị này lấy cốc nước có sẵn thuốc độc ra uống. Chỉ ít phút sau, chị T tử vong.

Anh C khi tìm và phát hiện ra vợ nằm bất động đã gọi người thân đến giúp. Trong khi chờ đợi, anh C có vào lán uống nước. Thấy mùi lạ, anh này nhổ ra nhưng cũng lịm đi, hôn mê ngay sau đó.

Chỉ vì ham muốn từ mối quan hệ bất chính, Thúy đã đang tâm ra tay với 1 người đàn bà khác, tước đi mạng sống của họ một cách "đê hèn". Tội ác của Thúy, theo lẽ thường sẽ phải trả giá bằng mức án tử hình. Tuy nhiên, thời điểm phạm tội, chị ta đang mang thai.

Thể hiện chính sách nhân đạo, sự khoan hồng của pháp luật, TAND Hà Nội đã tuyên Thúy mức án tù chung thân. Sau này, những năm tháng đằng đẵng trong trốn lao tù, Thúy chắc chắn sẽ còn bị dằn vặt về tội ác mà mình đã gây ra.

