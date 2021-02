Mẹ bỉm sữa rơi vào tay giang hồ và những ngày kinh hoàng: Mất tích kỳ lạ

Mẹ bỉm sữa rơi vào tay giang hồ và những ngày kinh hoàng: Mất tích kỳ lạ

Thứ Tư, ngày 10/02/2021 19:00 PM (GMT+7)

Một vụ mất tích kỳ lạ đã xảy ra ngay giữa Thủ đô khi một người phụ nữ và con trai 5 tháng tuổi biến mất cùng 1 nhóm người lạ mặt. Tuy nhiên, phải sau 2 ngày kể từ khi vợ con mất tích, chồng chị này mới ra trình báo công an.

Khu chung cư Fivestar Garden Garden nơi chị Giang và cháu Hoàn mất tích.

Vụ mất tích kỳ lạ

Một ngày cuối tháng 11/2020, Công an phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội nhận được tin trình báo của anh Hướng (SN 1978, quốc tịch Trung Quốc, đang trú tại chung cư Fivestar Garden, phường Kim Giang) về việc vợ và con anh này đã bị nhóm người lạ mặt đưa đi khỏi nhà.

Tuy nhiên, vụ mất tích này kì lạ ở chỗ, thời điểm anh Hướng trình báo đã là… 2 ngày kể từ khi vợ anh là chị Vũ Thị Giang (SN 1985) và con trai là cháu Vũ Thanh Hoàn (5 tháng tuổi) mất tích.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Kim Giang đã báo cáo Công an quận Thanh Xuân, trực tiếp Thượng tá Đinh Tuấn Thành – Trưởng Công an quận Thanh Xuân và Thượng tá Nguyễn Thế Bảy – Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân đã chỉ đạo tổ Án trinh sát, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân phối hợp với các đội nghiệp vụ vào cuộc truy dấu nhóm mất tích.

Một tổ trinh sát phối hợp với Công an phường Kim Giang đã đến chung cư Fivestar Garden, nơi xảy ra vụ mất tích để thu thập thông tin. Qua trích xuất camera, vụ mất tích càng trở lên kỳ lạ khi hình ảnh chị Giang bế cháu Hoàn, bình tĩnh đi cùng nhóm người lạ mặt rời khỏi tòa nhà được ghi lại trên hệ thống camera an ninh. Quá trình rời khỏi tòa nhà, chị Giang hoàn toàn không bị các đối tượng nói trên ép buộc hay có hành vi gây tổn thương đến chị Giang và cháu Hoàn.

Nói về nguyên nhân dẫn đến việc trình báo vợ con bị mất tích, anh Hướng cho hay chị Giang có rất nhiều mối quan hệ làm ăn, bản thân anh cũng không thể biết hết được. Anh Hướng chỉ biết chị Giang có nợ tiền một số người, nhưng con số cụ thể là bao nhiêu thì không rõ.

Từ những thông tin rất mơ hồ mà anh Hướng trình báo, thêm cả việc khó khăn trong bất đồng ngôn ngữ, phiên dịch viên không chuyển được hết ý trong mỗi câu nói của anh Hướng đến cơ quan điều tra và ngược lại, vụ án dần trở nên khó khăn, mông lung để nắm bắt mỗi tình tiết.

Trinh sát “bủa vây” chung cư 1.400 hộ dân

Khu chung cư Đại Thanh, nơi Ban chuyên án nhận thông tin có người phụ nữ giống chị Giang xuất hiện.

Ngay sau sau khi tiếp nhận trình báo của anh Hướng, nhiều mũi trinh sát đã được cử đi để thu thập thêm thông tin về vụ mất tích. Ngoài ra, những cuộc họp án giữa lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân và các mũi trinh sát đánh án cũng diễn ra liên tục, Ban chuyên án cũng được thành lập ngay sau đó.

Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn – Phó đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân cho biết, bước đầu, Ban chuyên án nhận định từ chi tiết chị Giang bình thản bế cháu Hoàn theo sau nhóm người được cho là mất tích, đồng thời nhóm người cũng không có hành động nào đe dọa nên có thể đây là một vụ mất tích được… dàn dựng.

Nhận định này càng có căn cứ hơn khi chị Giang và anh Hướng mới quen biết và nảy sinh tình cảm, kết hôn với nhau không lâu. Có thể trong khi kinh doanh, chị Giang nợ nần nhiều nên dựng cảnh mất tích để chồng trả hộ. Tuy nhiên, đây dù sao cũng chỉ là nhận định và việc chị Giang cùng con trai 5 tháng tuổi mất tích là sự thật trước mắt.

Thiếu tá Tuấn cho hay, sau 2 ngày điều tra về vụ án khi áp dụng nhiều hoạt động điều tra, nhiều biện pháp nghiệp vụ đặc thù của “lính” hình sự, Ban chuyên án đã xác định được tại khu chung cư Đại Thanh, huyện Thanh Trì xuất hiện một người phụ nữ bế con nhỏ giống với thông báo truy tìm chị Giang và cháu Hoàn.

“Khu chung cư Đại Thanh có rất đông dân cư với 1400 hộ dân, việc xác định chính xác đó có phải chị Giang và cháu Hoàn hay không, cụ thể hơn nữa là đang ở trong căn hộ nào rất khó khăn. Chưa kể, nếu chúng tôi rà soát mà bị các đối tượng đánh hơi thấy thì lực lượng đánh án hoàn toàn bị động, sẽ “rút dây động rừng”, nhóm người này sẽ lập tức biến mất”, Thiếu tá Tuấn chia sẻ.

Để chắc chắn việc không bỏ lọt bất kỳ di biến động nào của nhóm đối tượng cũng như 2 nạn nhân, Ban chuyên án đã quyết định cử hơn 5 tổ trinh sát, thành viên nòng cốt là của đội Cảnh sát hình sự và Công an phường Kim Giang “bủa vây” xung quanh khu chung cư Đại Thanh.

Đến 14h chiều 2/12/2020, các trinh sát báo cáo Ban chuyên án về việc họ phát hiện người phụ nữ bế cháu nhỏ có khả năng là chị Giang và cháu Hoàn đi cùng một nhóm đối tượng rời khỏi khu chung cư trên một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner.

“Chỉ huy đội Cảnh sát hình sự đã ngay lập tức xin ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân. Trong tình huống khẩn cấp, Thượng tá Thành và Thượng tá Bảy đã đồng ý cho chúng tôi ngăn chặn, bắt giữ nhóm người ngồi trên chiếc xe này. Cũng từ đây, chân tướng sự việc cũng lộ ra ánh sáng”, Thiếu tá Tuấn thông tin.

*Tên nhân vật đã được thay đổi.

Thấy chiếc xe Toyota Fortuner rời khỏi khu chung cư, các mũi trinh sát được lệnh bám theo. Khi các mũi trinh sát ập đến, nét hoảng hốt lập tức xuất hiện trên mặt của những đối tượng nam giới ngồi trong xe. Dù vậy, các đối tượng lại tỏ ra cứng đầu, cố thủ bên trong không chịu mở cửa dù lực lượng công an đã xuất trình thẻ, vỗ tay vào cửa kính yêu cầu các đối tượng chấp hành, xuống xe làm việc

Mời quý vị đón đọc kỳ tới Mẹ bỉm sữa rơi vào tay giang hồ và những ngày kinh hoàng: "Các anh cứu tôi làm gì?" vào 19h ngày 11/2/2021 trên mục Pháp luật.

