Mẹ bỉm sữa rơi vào tay giang hồ và những ngày kinh hoàng: Đòn dằn mặt như phim

Thứ Bảy, ngày 13/02/2021 19:00 PM (GMT+7)

Với câu nói “Tội có thể xin được, nhưng nợ thì phải trả”, Hoàng Xuân Quang đã tỏ rõ độ ngông cuồng của mình trước lực lượng công an. Tuy nhiên, trước sự cứng rắn và những “bằng chứng thép” mà cơ quan điều tra đưa ra, Quang đã phải cúi đầu nhận tội.

Đầu đạn được thu giữ trong số nhiều tang vật tại nơi ở của Hoàng Xuân Quang.

Đòn dằn mặt như phim

Theo Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn – Phó đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Xuân, từ thời điểm Hoàng Xuân Quang (SN 1985, trú Phù Lỗ, Sóc Sơn, TP.Hà Nội) bị bắt giữ, cơ quan điều tra đã phải gánh chịu nhiều áp lực từ những cuộc điện thoại của nhiều đối tượng trong xã hội đến… xin cho vị đại ca này. Với câu nói “Tội có thể xin được, nhưng nợ thì phải trả”, Hoàng Xuân Quang đã tỏ rõ độ ngông cuồng của mình trước lực lượng công an

“Tuy nhiên, Thượng tá Đinh Tiến Thành – Trưởng Công an quận Thanh Xuân và Thượng tá Nguyễn Thế Bảy – Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân đã chỉ đạo xử lý nghiêm, không bỏ lọt tội phạm, bất kỳ hành vi phạm pháp nào cũng đều phải trả giá, chúng tôi đã quyết đưa vụ án ra ánh sáng. Qua lời khai của Quang và lời kể của chị Vũ Thị Giang (SN 1986, bị hại), chúng tôi đã làm rõ được địa điểm mà chị Giang bị chúng giữ lại những ngày qua”, Thiếu tá Tuấn cho biết.

Theo tài liệu điều tra, sau khi chị Giang cùng các đối tượng lên xe rời khỏi chung cư Fivestar Garden, phường Kim Giang, các đối tượng không chở mẹ con chị Giang về quê mà chở về nơi ở của Quang tại khu đất gần lối lên đường Quốc lộ 18 giao đường Quốc lộ 3- Phù Lỗ- Sóc Sơn-Hà Nội theo sự chỉ đạo của Trần Đình Hoạt (SN 1966, trú tỉnh Lào Cai). Đây là khu đất trống rộng khoảng 7 hecta, có ao, xung quanh trồng cây um tùm biệt lập với bên ngoài. Vì vậy, dù chị Giang có kêu khóc thế nào thì cũng không có người nghe thấy.

Khu đất biệt lập ở Sóc Sơn nơi chị Giang bị Quang túm tóc dìm xuống nước. Ảnh minh họa

Tại đây, Quang, Trần Minh Tiến, Trần Kim Chung (vợ Tiến, con gái Hoạt) tiếp tục yêu cầu Giang liên hệ người thân tìm cách trả nợ. Chị Giang có gọi điện cho người thân, trong đó có chồng là anh Hướng (quốc tịch Trung Quốc) để nhờ lo tiền trả nợ. Do anh Hướng là người Trung Quốc nên Quang có bảo một người bạn gái là Mai phiên dịch.

Khoảng 15h ngày 29/11/2020, chị Giang nói chuyện qua điện thoại với chồng bằng tiếng Trung Quốc, do lo sợ các đối tượng xâm hại sức khoẻ chồng mình, Giang đã dặn chồng không đến, tuy nhiên Mai phiên dịch lại cho Quang nghe nội Giang trên. Nghe xong Quang to tiếng, bảo các đối tượng khác bế con của Giang ra. Chung nghe thấy vậy đã đến bế cháu Vũ Thanh Hoàn (5 tháng tuổi) từ tay chị Giang. Quang túm tóc chị Giang, tháo kính cận chị Giang đang đeo ra rồi lôi chị Giang từ trong nhà ra ao nước trước cửa. Tiếp đó, Quang cầm tóc chị Giang, dìm ngập đầu chị Giang xuống ao 2 lần để cảnh cáo, rồi kéo Giang lên bờ, bảo chị Giang đi tắm rửa, thay quần áo.

Nổi lo bị trả thù

Khoảng 18h cùng ngày, theo sự chỉ đạo của Hoạt, Chung bảo Quang cho chị Giang viết giấy vay nợ để chuyển khoản nợ 1 tỷ đồng từ Hoạt sang cho Quang. Dưới sự hướng dẫn, ép buộc của các đối tượng, chị Giang đã viết 1 giấy vay tiền (số tiền 1 tỷ đồng), 1 hợp đồng thuê xe, 1 giấy biên nhận tiền đều ghi ngày 9/5/2020 cùng 1 giấy có nội Giang… tự nguyện ở lại nhà Quang.

“Tại khu đất biệt lập này, Quang có nuôi 2 con chó Pitbull và treo 2 lốp xe ở cổng để cho loại chó này tập cắn, nghiến. Điều này càng làm cho tâm lý vốn bất ổn của bị hại sụp đổ. Đến tận thời điểm đã được chúng tôi giải cứu, chị Giang vẫn còn muốn rút đơn, tự mình giải quyết sự việc với nhóm người này. Chị Giang lo sợ sẽ bị đàn em của Quang và Hoạt trả thù, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng. Sau khi được giải cứu, chị này phải nhập viện Bạch Mai để điều trị về sang chấn tâm lý”, Thiếu tá Tuấn chia sẻ.

Sau đó chị Giang tiếp tục liên lạc với chồng để lo tiền trả nợ thì chồng chị Giang nói lo được 30 triệu đồng. Khoảng 21h cùng ngày, anh Hướng cùng anh họ của chị Giang đến gần nhà Quang thì được vị đại ca này cùng Mai ra đón vào. Anh Hướng đã trả 28 triệu đồng qua hình thức chuyển khoản cho Quang. Tuy nhiên, do số tiền quá ít so với món nợ 1 tỷ đồng, Quang, Tiến và Chung không chịu thả mẹ con chị Giang về mà ra điều kiện sẽ thuê cho mẹ con Giang một căn nhà để ở với giá 3 triệu/tháng và thuê một người giám sát với giá 5 triệu/tháng.

Chị Giang phải ở đó đến khi trả hết nợ thì về. Số tiền thuê nhà, thuê người vợ chồng Giang phải trả. Anh Hướng và anh họ Giang không đồng ý, Quang tiếp tục yêu cầu hai người trả nốt số tiền còn lại thì mới cho mẹ con chị Giang về. Không thể làm gì khác, anh Hướng hẹn Quang sẽ trả thêm 100 triệu đồng vào ngày 2/12/2020, sau đó cả hai đi về. Ngay sau đó, nhóm Quang đưa mẹ con chị Giang về khu chung cư Đại Thanh và tiếp tục Giữ người trái pháp luật tại đây.

Tuy nhiên, ngày 2/12/2020, khi Hoạt, Tiến và Chung đưa mẹ con chị Giang rời khỏi khu chung cư Đại Thanh trên chiếc xe Fortuner đã bị các trinh sát bắt giữ.

Từ trái qua phải: Hoạt, Chung, Tiến, Quang tại trụ sở công an.

Tháng 12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đình Hoạt, Trần Minh Tiến về hành vi “Cướp tài sản” và “Giữ người trái pháp luật”.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Hoàng Xuân Quang về hành vi “Cướp tài sản”. Quá trình khám xét nơi ở của Quang, cơ quan công an đã thu giữ một đầu đạn và nhiều tang vật khác có liên quan đến vụ án.

Trần Kim Chung bị cơ quan điều tra khởi tố bị can về hành vi “Cướp tài sản” và “Giữ người trái pháp luật”. Tuy nhiên, do bị can đang nuôi 2 con nhỏ, trong đó có một con dưới 36 tháng tuổi nên được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, không bị bắt tạm giam mà chỉ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

*Tên nhân vật đã được thay đổi.

(Hết)

