Chuyện nghề của trinh sát trẻ mê đánh án

Thứ Sáu, ngày 12/02/2021 16:00 PM (GMT+7)

Lần đầu tiên gặp Nguyễn Thành Linh, tôi không nghĩ anh chàng có vẻ mặt hiền lành này là Cảnh sát hình sự.

Bốn năm công tác ở Công an huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, Linh đã thuyết phục được các lãnh đạo chỉ huy bằng thành tích công tác và đặc biệt là trách nhiệm và niềm đam mê với công việc…

Tháng 10-2016, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát, Nguyễn Thành Linh được phân công về công tác tại Công an huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Vừa về đơn vị, Linh được thử thách khi tham gia là chuyên án đấu tranh với băng nhóm chuyên trộm cắp xe mô tô trên địa bàn xã Hòa Thắng. "Là lính mới nên khi vào việc cụ thể, em cũng hơi lo. Đợt ấy được anh em trong đội nhiệt tình giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm, nên em mới dần dần tiến bộ", Linh kể.

Trung úy Nguyễn Thành Linh lấy lời khai của đối tượng phạm tội.

Có một vụ án khiến chàng trinh sát trẻ nhớ mãi, đó là khi truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Xuân Tân, sinh năm 1985, ngụ xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Tháng 4-2018, Công an huyện Phú Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Nguyễn Xuân Tân là một trong những đối tượng điều hành đường dây ma tuý, nhưng khi các trinh sát đột kích, chỉ có đám đàn em bị bắt, còn Tân đã nhanh chân tẩu thoát. Trong thời gian lẩn trốn, Tân vẫn tiếp tục hoạt động mua bán ma túy và liên tục di chuyển qua nhiều địa phương trong cả nước, mỗi địa phương hắn chỉ lưu lại tối đa là một tuần. Có lần trinh sát phát hiện Tân đang lẩn trốn ở tỉnh Quảng Ngãi, nhưng khi có mặt thì lại nhận được thông tin đã vào Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa… Lần khác, khi trinh sát tìm đến địa điểm lẩn trốn của Tân ở tỉnh Đồng Nai thì lại ngược ra Ninh Thuận rồi vào TP HCM... Ngày 19-8-2018, nhận thông tin Tân sẽ di chuyển từ Đà Nẵng vào TP HCM, tổ công tác của trinh sát Linh phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP HCM tổ chức đón lõng và đến 20h15' cùng ngày thì tóm gọn Nguyễn Xuân Tân khi đang ôm trong người một gói ma túy.

Một số đối tượng trộm cắp bị bắt.

Điển hình trong số những vụ án mà Trung úy Linh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao là tháng 7-2018. Thời điểm trước đó, trên địa bàn huyện liên tục xảy ra tình trạng một số nhà dân bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản mà chủ yếu là xe môtô. Mặc dù không thuộc địa bàn mình quản lý, nhưng Trung úy Linh đã chủ động đề nghị chỉ huy đơn vị cho phối hợp với trinh sát địa bàn bằng quyết tâm nhanh chóng tìm ra tung tích đối tượng để lên kế hoạch phá án trong thời gian sớm nhất nhằm bảo vệ an toàn tài sản của người dân. Chỉ sau hơn một tuần triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Trung úy Linh cùng trinh sát địa bàn đã xác định chính xác đối tượng nghi vấn là Phạm Văn Phú (vừa trở về địa phương sau đợt cai nghiện ma túy bắt buộc). Qua công tác nắm địa bàn, trinh sát thấy Phú thường xuyên lượn lờ phía trước nhà bà Nguyễn Thị Thu ở thôn Đồng Lộc, xã Hòa Thắng. Nhận định Phú có thể nhắm đến chiếc xe môtô hiệu Yamaha mà bà Thu thường để ngoài sân rồi vào đi ngủ. Sau hơn một tuần đeo bám đối tượng, trưa ngày 12-7-2018, thấy Phú liên tục đảo qua, đảo lại dò xét khi biết nhà bà Thu đang tổ chức đám giỗ, Trung úy Linh nhận định khả năng đến đêm khi mọi người đã thấm rượu, ngủ say, chắc chắn hắn sẽ ra tay nên đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an huyện điều thêm trinh sát tổ chức bắt quả tang. 23h45', Phú xuất hiện trước cổng nhà bà Thu. Sau vài phút quan sát trước, sau, Phú lấy kìm bấm cắt khóa cổng đột nhập vào trong. Khi Phú dùng đoản bẻ khóa cổ chiếc xe môtô, thì Trung úy Linh cùng tổ công tác ập vào tóm gọn.

Thượng tá Nguyễn Khắc Thạnh - Trưởng Công an huyện Phú Hòa, cho biết Trung úy Nguyễn Thành Linh là một cán bộ trẻ, ý chí phấn đấu cao và rất nhiệt huyết với công tác. Từ ngày được phân công về Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, cuối năm 2016 đến nay, Nguyễn Thành Linh đã nhiều lần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Góp phần cùng đơn vị phá nhiều vụ án trộm cắp, cướp giật, mại dâm, ma túy…, và được các cấp khen thưởng. Liên tục trong 4 năm 2017-2020, Truy uý Linh đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

