Mâu thuẫn gia đình, người đàn ông 64 tuổi chém vợ trọng thương rồi tự tử

Cụ thể, vào 11h5 ngày 26/3, Công an huyện Thường Tín nhận tin báo từ quần chúng nhân dân tại nhà ông Trần Văn Triều có tiếng la hét. Sau đó, mọi người thấy bà Dương Thị Vân (SN 1974), vợ ông Triều, vừa chạy, vừa kêu cứu, còn ông Triều thì vẫn cầm dao đuổi theo sau. Thấy vậy, mọi người vào can ngăn, đưa bà Vân đi cấp cứu, còn ông Triều vào nhà đóng cửa lại.

Nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an xã Vạn Điểm đã mời ông Triều đến làm việc. Khi tổ công tác của Công an xã Vạn Điểm có mặt thì phát hiện ông Triều nằm ngửa trên nền nhà, xung quanh có vũng máu, tại cẳng tay trái ông Triều có vết đứt.

Phát hiện sự việc, Công an huyện Thường Tín phối hợp với người dân trên địa bàn đã tiến hành sơ cứu rồi đưa ông Triều đi viện. Do vết thương quá nặng, đến 11h45 cùng ngày, ông Triều đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín.

Bước đầu xác định, ông Triều và bà Vân sống với nhau từ năm 2006, có một con chung sinh năm 2008, không có đăng ký kết hôn. Cách đây khoảng 2 năm, ông Triều bị suy thận, sức khỏe yếu, thường xuyên phải chạy chữa nên giữa ông Triều và bà Vân nảy sinh mâu thuẫn về tiền bạc.

Trong quá trình xảy ra mâu thuẫn, ông Triều dùng dao chém bà Vân nhiều nhát, sau đó cắt mạch máu tay trái tự vẫn. Bà Vân được cấp cứu tại Bệnh viện Nông Nghiệp I trong tình trạng đa chấn thương: bị 4 vết chém vào đỉnh đầu, vỡ lún xương sọ và 4 vết chém vào trán, má phải, bả vai phải và bả vai trái.

Công an huyện Thường Tín phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội và Viện KSND cùng cấp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân chết của ông Trần Văn Triều do mất máu cấp ở vết thương vùng cẳng tay trái gây đứt thủng động mạch cẳng tay.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]