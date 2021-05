“Mắt thần” ghi lại hình ảnh kẻ phóng hỏa đốt nhà dân ở Sài Gòn

Thứ Hai, ngày 24/05/2021 17:21 PM (GMT+7)

Qua trích xuất camera và khám nghiệm hiện trường vụ cháy căn nhà ở Sài Gòn, cảnh sát phát hiện trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn có một đối tượng đã tưới xăng lên cửa nhà dân rồi châm lửa đốt.

Camera ghi lại hình ảnh đối tượng N.Q.T tại hiện trường

Ngày 24/5, Công an TP.HCM cho biết, Công an quận Tân Bình đang tạm giữ đối tượng N.Q.T. (45 tuổi) để điều tra làm rõ hành vi đốt nhà chị H.T.T.H trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 7, quận Tân Bình).

Trước đó, khuya 19/5 chị H. phát hiện phía cửa sau nhà bị cháy nên truy hô hoán chữa cháy. Nhiều người dân địa phương đã dùng bình chữa cháy mini chạy đến dập tắt ngọn lửa ngay sau đó.

Đối tượng N.Q.T. tại cơ quan công an.

Nhận tin báo về vụ cháy, Công an quận Tân Bình có mặt ghi nhận vụ việc, lấy lời khai các nhân chứng đồng thời trích xuất camera an ninh khu vực. Qua trích xuất “mắt thần” xung quanh hiện trường, công an phát hiện đối tượng N.Q.T đi xe gắn máy chạy tới trước nhà chị H. sau đó tưới xăng lên cửa rồi châm lửa đốt. Khi thấy lửa bốc cháy, đối tượng T. phóng xe bỏ chạy.

Qua truy xét, ngày 21/5 Công an quận đã bắt giữ được đối tượng N.Q.T.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

