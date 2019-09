Mất mạng vì cú đụng người trong quán karaoke

Chủ Nhật, ngày 29/09/2019 10:59 AM (GMT+7)

Vừa đi vừa bấm điện thoại, Nam vô tình đụng trúng 1 nam thanh niên lạ mặt trong quán karaoke. Bị người này đuổi đánh, Nam đã dùng dao chém nam thanh niên tử vong.

Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự Cao Văn Nam (26 tuổi, ngụ xã Chánh Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “giết người”.

Nam tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 27/9, do có hẹn với một người bạn nên Nam đến quán karaoke tại xã An Phước, huyện Mang Thít để gặp mặt. Lúc vào quán, do vừa đi vừa bấm điện thoại nên Nam đụng vào người anh Lê Thanh Cầu (31 tuổi, ngụ tại địa phương) đang hát karaoke tại đây. Giữa hai bên xảy ra cự cãi.

Tưởng không có gì lớn chuyện, Nam tiếp tục đi thì bị anh Cầu dùng tay đánh vào lưng. Sau đó, Nam bỏ đi ra ngoài xe, nhưng anh Cầu vẫn đuổi theo chửi và đánh vào người Nam nhưng không trúng.

Bực tức, Nam lấy cây con dao để sẵn trên xe quay lại chém trúng vào cổ anh Cầu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Nam cầm hung khí lên xe rời khỏi hiện trường và vứt bỏ dao xuống đoạn sông gần đó. Đến khoảng 4h30 ngày 28/9, Nam đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Nam hành nghề cưa cây thuê, con dao Nam dùng để chém anh Cầu là con dao mang theo đi làm hằng ngày. Nam có 3 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và hủy hoại tài sản.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng.