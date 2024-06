Mạo danh 'em của Phó Giám đốc Công an tỉnh', lừa đảo 1,5 tỷ đồng

Đối tượng bị bắt giữ là Lê Đình Hoàn, sinh năm 1989, trú tại xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Đối tượng Hoàn

Theo điều tra, Hoàn không có nghề nghiệp lại thích ăn chơi đua đòi nên rơi vào tình cảnh nợ nần không có khả năng chi trả. Năm 2018, thông qua mối quan hệ xã hội, Hoàn làm quen với 1 bị hại, trú tại thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Hoàn và bị hại thường xuyên giữ liên lạc và có mối quan hệ thân thiết.

Cuối năm 2023, biết bị hại có nhu cầu kinh doanh trên địa bàn thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Hoàn nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng mạo danh là em trai của Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang. Để tạo lòng tin, Hoàn lưu giữ một số điện thoại di động trong danh bạ là tên của đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang và chủ động để bị hại nhìn thấy. Nhưng thực tế, Hoàn không quen, không biết và không có số điện thoại di động nói trên.

Để củng cố thêm niềm tin của bị hại, Hoàn sử dụng một tài khoản Zalo giả có tên “Zô Zô” mạo danh Thành “Tủn” - là người Việt Nam hiện đang sinh sống tại Campuchia có mối quan hệ thân thiết với Hoàn. Quá trình mạo danh Thành “Tủn”, Hoàn cung cấp các thông tin bổ trợ cho sự gian dối của Hoàn để bị hại thêm tin tưởng chuyển tiền cho Hoàn.

Bằng cách này, Hoàn nhiều lần lừa bị hại chuyển tiền với tổng số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng. Số tiền nhận được, Hoàn không thực hiện giúp đỡ như đã hứa mà sử dụng hết vào chi tiêu cá nhân, trả nợ và tham gia đánh bạc qua mạng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đình Hoàn để điều tra theo quy định của pháp luật.

