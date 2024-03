Mạo danh chủ tịch Phú Yên lừa tiền doanh nghiệp

Ngày 22-3, UBND tỉnh Phú Yên có thông cáo báo chí liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Trong vụ án này, các bị can đã có hành vi mạo danh uy tín Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, làm giả giấy tờ của cơ quan Nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tiền doanh nghiệp.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 21-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Huỳnh Chí Linh (27 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, Bạc Liêu) và Nguyễn Mậu Văn (39 tuổi, ngụ ngụ TP Tuy Hòa, Phú Yên) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huỳnh Chí Linh và Nguyễn Mậu Văn tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo cảnh sát, năm 2023, Huỳnh Chí Linh, Nguyễn Mậu Văn thống nhất đưa ra thông tin, tài liệu gian dối về các giấy tờ liên quan đến chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất.

Tin lời, ông Nguyễn Văn Bình nhờ Linh và Văn làm các thủ tục liên quan đến thửa đất số 103, tờ bản đồ số 38, diện tích 25.000 m2 tại xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu của Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Duy Tín. Ông Bình đã đưa cho hai bị can trên số tiền hơn 1 tỉ đồng để lo các thủ tục.

Để tạo niềm tin, Linh và Văn đã tự tạo file PDF các văn bản giả mạo (không có văn bản giấy) liên quan.

Những văn bản giả này gồm kết luận của Sở TN&MT tỉnh Phú Yên, ngày 14-7-2023 về việc giải quyết hồ sơ chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của dự án trên địa bàn tỉnh

Quyết định của UBND tỉnh Phú Yên ngày 4-8-2023 về việc chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất đối với Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Duy Tín.

Quyết định 1476 của Sở TN&MT Phú Yên ngày 25-12-2023 về việc cho phép Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Duy Tín được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất tại xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu.

Các tài liệu này sau đó được gửi cho ông Bình để người này tin tưởng đưa tiền.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, vụ án trên do cá nhân mạo danh uy tín Chủ tịch UBND tỉnh, làm giả giấy tờ của cơ quan Nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tiền doanh nghiệp được

Chủ tịch UBND tỉnh phát hiện và chủ động chuyển thông tin đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để xác minh, điều tra. Đến nay, vụ án đã được công an tỉnh khởi tố và bắt tạm giam bị can.

“Qua vụ việc nêu trên, đề nghị các tổ chức, cá nhân khi giải quyết công việc phải liên hệ trực tiếp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định” - thông cáo của UBND tỉnh Phú Yên nêu.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]