Mang xe đi cầm cố rồi báo án bị cướp tấn công

Ngày 24/8, đại diện Công an TP. Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với T.V.L (22 tuổi) về hành vi báo tin giả, sai sự thật.

Trước đó vào khuya 23/8, Đồn Công an Khu Công nghiệp Tân Đông Hiệp (TP. Dĩ An) tiếp nhận trình báo của L. về việc anh này bị 2 thanh niên lạ mặt đạp xe, khống chế cướp tài sản gồm 1 xe mô tô Sirius và tiền mặt khoảng 600.000 đồng.

T.V.L nhận quyết định xử lý vi phạm hành chính tại cơ quan công an

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP. Dĩ An đã vào cuộc khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng, thu hồi tài sản cho bị hại, đảm bảo an ninh trật tự địa phương. Tuy nhiên, qua xác minh sơ bộ, công an phát hiện lời khai của L có nhiều mâu thuẫn nên đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh làm rõ.

Làm việc với công an, L. khai nhận việc bị cướp tài sản chỉ là bịa đặt, không đúng sự thật.

Theo lời khai của L. do nợ nần nên đã đem xe đi cầm cố, sau đó báo tin giả việc bị cướp tài sản để né tránh, không bị gia đình la mắng.

