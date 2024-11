Mang tội giết người vì bị bạn nhậu hỏi có so sánh bộ phận nhạy cảm của vợ không

Ngày 14-11, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đoàn Văn Út (51 tuổi, ngụ huyện Vũng Liêm) 12 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều 15-2, bị cáo Út nhậu tại nhà anh NCC (ngụ cùng địa phương), trong đó có anh DQB. Trong lúc nhậu, B. hỏi Út có so sánh bộ phận nhạy cảm của vợ B. và vợ Út không nên cả 2 xảy ra cự cãi.

Thấy vậy C ra nói sao nói chuyện kỳ vậy thì Út và C cự cãi, C dùng chén ném vào đầu Út.

Bị cáo Đoàn Văn Út bị phạt 12 năm tù vì tội giết người

Khi về đến nhà Út nhớ lại chuyện và nghĩ B. là nguyên nhân nên lấy con dao đi đến chỗ nhậu đâm bạn nhậu là B, gây thương tích 20%.

