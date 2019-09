Ly kỳ và bí ẩn chuyện nữ sinh 13 tuổi ở Hà Tĩnh “đi lạc” ra tận... Phú Thọ

Thứ Ba, ngày 24/09/2019 09:01 AM (GMT+7)

Sau 5 ngày rời khỏi nhà lưu lạc ra tận Phú Thọ, nữ sinh Nguyễn Diệp K. Ch. (SN 2006, trú tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã được trở về nhà an toàn. Từ đây, một câu chuyện hết sức ly kỳ và bí ẩn bước đầu đã được hé lộ.

Nguyễn Diệp K. Ch. bị lừa ra Phú Thọ nhưng may mắn trở về nhà an toàn.

Bỏ nhà theo bạn

Vừa trở về sau 5 ngày “lưu lạc” nhưng tinh thần của Nguyễn Diệp K.Ch. (SN 2006), học sinh lớp 8 của một trường THCS trên địa bàn huyện Lộc Hà đã dần trở lại ổn định, không còn lộ vẻ sợ hãi như hôm đầu về nhà.

Trao đổi với PV, K.Ch. cho biết, ngày 14/9/2019, em quen L. (SN 2005, đang làm việc ở TP Hà Tĩnh), qua mạng xã hội. L. đã nghỉ học, đi làm và nói có quê ở Phú Thọ. Qua chuyện trò, do tương đồng về tuổi tác, hơn nữa trước đây gia đình K.Ch. cũng từng sống ở Điện Biên nên có những đồng cảm về cảnh ngộ và dễ hòa hợp về tính tình.

Khoảng 4h sáng ngày 15/9, L. nhắn tin rủ Ch. đi chơi nhưng không nói là đi đâu. Nghĩ là chỉ đi một lúc rồi về nên Ch. đồng ý và không mang theo đồ dùng cá nhân. Đến 5h sáng, L. cùng một chiếc xe taxi có mặt trước cổng, lúc này bố mẹ Ch. còn đang ngủ, Ch. liền trốn ra khỏi nhà, đi cùng bạn lên thành phố Hà Tĩnh.

"Sau khoảng 1 giờ đi đường thì đến nhà L., nhưng do không có tiền trả taxi nên L. bảo cháu đưa điện thoại Iphone 4 để cắm lấy 150 ngàn", K.Ch. nói. Cũng theo Ch., đi chơi được khoảng 2 tiếng thì Ch. đòi về nhưng do chưa lấy được điện thoại nên về sợ cha mẹ đánh. Hơn nữa, L. bảo ở lại chơi, sáng mai sẽ chuộc máy rồi đưa về báo với bố mẹ sau.

"Lạc" ra tận... Phú Thọ

“Tối hôm đó (15/9), L. nói với cháu: "Giờ tao không có tiền ở đây, mày đi ra Thanh Hóa rút tiền với tao rồi tao lấy máy đưa mày về luôn". Lúc này cháu hơi nghi ngờ nên hỏi mẹ L. thì cô ấy nói cháu, cứ đi với L. đi. Ở đây cô ấy cũng không có tiền để đưa cho cháu về, nên khoảng 20h cùng ngày thì bọn cháu lên đường đi Thanh Hóa”, K.Ch. cho biết.

Người dân đến hỏi thăm và chia vui cùng gia đình ông Trung (Ảnh: Thiên Vỹ)

“Khoảng 2h sáng 16/9, khi tỉnh dậy cháu hỏi đây là đâu thì tài xế cho biết, đang ở Hòa Bình. Vì không biết Thanh Hóa và Hòa Bình cách nhau bao xa nên cháu lại ngủ tiếp. Đến 3h30 (ngày 16/9) thì đến tỉnh Phú Thọ. Lúc này có một người tên Y. (SN 2004) và một anh tên H. (khoảng 25 tuổi), bạn của L. ra đón và trả tiền taxi 5,1 triệu đồng”, K. Ch. kể.

“Sau đó, anh H. lấy xe chở bọn cháu đến một quán karaoke rồi về,. Còn Y., L. và cháu thì ngủ lại đây. Đến 14h chiều 16/9, anh H. đến chở Y. và L. đi làm. Y. đi hát và bưng bê tại quán, L. cũng thế. L. nói với cháu là mày muốn về thì tự đi làm kiếm tiền mà về, chứ không ai cho mày tiền để về đâu”, K.Ch. nói.

Cũng theo K.Ch., khoảng 17h30 chiều 17/9, Y. đi làm về nhưng không có L., lúc này chủ quán chỗ L. làm việc gọi báo cho H. biết là L. đã bỏ trốn. Được cánh taxi cho biết, L. đang ở trong đồn Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) nên H. liền chở K.Ch. đến tìm thì bị cảnh sát giữ lại.

"Cháu bị L. lừa bán, chứ cháu với anh H. không có quan hệ anh trai nuôi gì cả như lời L. nói với H.", K.Ch. kể lại.

Sự trở về may mắn

Nói về gia đình anh Nguyễn Trung (bố cháu K.Ch.), sau khi phát hiện con gái mất tích bí ẩn, gia đình đã ngay lập tức thông báo tới chính quyền địa phương, nhờ vào cuộc tìm kiếm.

Ngay sau đó, anh Mai Văn Đức, Bí thư Đoàn xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), người quen của gia đình cháu K. Ch. đã đăng tải lên mạng Facebook, nhờ mọi người giúp đỡ tìm kiếm.

Anh Nguyễn Trung kể: Về phía gia đình, sau 3 ngày tìm kiếm khắp nơi trong vô vọng, khoảng 23h đêm 17/9, tôi bất ngờ nhận được điện thoại từ Công an huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ), thông báo đang tạm giữ K.Ch. tại cơ quan, yêu cầu người nhà ra ngay để xác minh và đón cháu về.

K. Chi đã trở về sau 5 ngày mất tích bí ẩn.

Không kịp mang theo hành lý, anh Trung tức tốc bắt xe trong đêm ra Phú Thọ để gặp con. Rất may, sức khỏe và tinh thần của K.Ch. vẫn ổn, không bị xâm hại hay đánh đập gì cả. Chiều 19/9, sau 5 ngày “đi lạc” ra tận Phú Thọ, cháu K.Ch. đã may mắn trở về nhà an toàn.

Ông Trung cho biết: "Chỗ cháu bị tạm giữ là tại thị trấn Phố Vàng (huyện Thanh Sơn) - một trong những khu phố ăn chơi nhất của tỉnh Phú Thọ. Nếu chậm một tí, khi mọi việc đã thỏa thuận (bán người -PV) xong thì K.Ch, đã rơi vào động gái rồi, khỏi phải kiếm luôn".

Trao đổi với Infonet, ông Phan Văn Chính, Hiệu trưởng Trường THCS H.T. cho biết, sáng 21/9 K. Ch. đã đến trường học đi học trở lại, nhưng sau đó kêu đau đầu nên gọi bố đến đón về. Qua câu chuyện này, nhà trường xem đây là một bài học để nhắc nhở học sinh có thái độ đúng đắn khi sử dụng mạng xã hội, tránh để xảy ra những trường hợp đáng tiếc...

Chúng tôi lại liên hệ với Công an huyện Lộc Hà để tìm hiểu nội dung vụ việc. Trao đổi với PV, Thượng tá Dương Quang Tùng, Trưởng Công an huyện Lộc Hà thông tin: "Trường hợp này gia đình có báo với Công an xã, sau đó có báo với trực ban Công an huyện. Ngay lập tức chúng tôi đã chỉ đạo cho anh em xác minh và có được thông tin bước đầu từ Công an Phú Thọ, cũng như nắm được nội dung Công an Phú Thọ điện về cho gia đình".

Thượng tá Tùng cho biết, cháu Ch. quen cháu L., nên L. rủ Ch. đi chơi. Ch. trốn nhà cùng L. thuê một chiếc xe taxi chạy ra Thanh Hóa, rồi lại ra Phú Thọ gặp người anh quen trên Facebook để xin tiền trả taxi.

Cũng theo Thượng tá Tùng, do không có tiền trả taxi nên tài xế đã bắt hai cháu này vào Công an Phú Thọ (cụ thể là Công an huyện Thanh Sơn-PV) để gọi cho người nhà. Sau khi nhận được thông tin từ Công an Thanh Sơn, gia đình đã ra chuộc cháu K.Ch. về nhà an toàn.