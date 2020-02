Tuấn "khỉ": Con đường từ thượng úy công an đến tội phạm nguy hiểm bị tiêu diệt

Thứ Bảy, ngày 15/02/2020 10:00 AM (GMT+7)

Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn "khỉ"), người vừa bị tiêu diệt sau nữa tháng chạy trốn hành vi giết 4 người trong sới bạc. Trước đó, Tuấn là một sĩ quan công an được hàng xóm mến mộ, bởi nghị lực vươn lên của hắn.

Như vậy, sau nửa tháng gây ra vụ nổ súng giết chết 4 người ở sới bạc và 1 người đi đường ở huyện Củ Chi, TP.HCM, Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn khỉ, SN 2/11/1987) đã bị công an tiêu diệt khi đang lẩn trốn ở một ngôi nhà bên đường Đỗ Văn Dậy (huyện Hóc Môn, TPHCM) vào đêm qua 13/2.

Ghi nhận của PV Tiền Phong sáng 14/2, hiện khu vực nơi phát hiện Tuấn ẩn nấp lực lượng chức năng vẫn đang bị phong tỏa. Trong khi đó, hàng trăm người dân và người hiếu kỳ ở nhiều địa phương khác tìm tới đây vẫn "bám trụ" theo dõi, livestream...

Tuấn "khỉ" lúc còn học cấp 2

Dù cơ quan chức năng đã chuyển thi thể Tuấn đến nhà xác để tiếp tục điều tra nhưng hiện trường vẫn được phong tỏa nghiêm ngặt. Theo một cán bộ công an, cơ quan chức năng phải khám nghiệm nhiều chi tiết, trong đó xem xét những người có liên quan đến việc lẩn trốn của Tuấn.

Về phần Lê Quốc Tuấn, không phải ai cũng biết lai lịch và con đường sự nghiệp của hắn. Từ những nguồn thông tin đáng tin cậy cho PV biết Tuấn là con trai duy nhất của gia đình. Cha của Tuấn làm phụ xe đưa đón học sinh còn mẹ kinh doanh nhỏ tại nhà.

Năm 2005, Tuấn tốt nghiệp THPT ở Củ Chi. Sau khi lấy bằng cấp 3, nam thanh niên này tham gia nghĩa vụ quân sự gần 2 năm. Tuấn sau khi xuất ngũ do chưa tìm được việc làm nên phụ giúp mẹ việc kinh doanh.

Tuấn khỉ trước khi gây án

Vào năm 2009, Tuấn tiếp tục xin đi nghĩa vụ Công an, phục vụ tại trại tạm giam Chí Hoà (Công an TP.HCM), với nhiệm vụ áp giải bị cáo trong các vụ án hình sự ra toà phục vụ công tác xét xử.

Trong khoảng thời gian công tác tại trại giam, Tuấn thi tuyển ngành công an. Với quyền ưu tiên người đang phục vụ trong ngành, đối tượng này trúng cử trường trung cấp công an. Tuấn sau đó được tạo điều kiện vừa học vừa làm.

Tuấn trở thành một sĩ quan chính quy với cấp bậc thượng úy (cho đến ngày gây án) do trước đó hắn thi đậu vào một trường đại học chuyên ngành công an ở TP.HCM. Từ năm 2015, Tuấn được điều động về công tác tại đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an Q.11, TPHCM).

Ông N.T.T (50 tuổi, trú xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) - một người dân sống gần nhà Tuấn cho biết: “Tôi biết Tuấn từ nhỏ và biết hắn chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì với hàng xóm. Hắn hay cười, ai nói gì cũng cười. Hồi nghe nói hắn giết người, tôi không thể tin nổi...”.

Công an phong tòa hiện trường nơi Tuấn bị tiêu diệt

Hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi

Trong khi đó, người dân ở ấp 5, xã Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi (nơi xảy ra vụ nổ súng sới bạc làm 5 người thương vong) cho biết, sới bạc này đã diễn ra từ lâu chứ không phải chỉ là lúc xảy ra án mạng. Họ cũng thường thấy Tuấn xuất hiện nhiều lần tại đây nên rất quen mặt.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào ngày 29/1, tại vườn nhãn cạnh nhà số 28B đường 121 thuộc ấp 5, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi xảy ra vụ nổ súng làm 4 người chết tại chỗ, 1 người bị thương. Công an sau đó xác định kẻ giết người chính là Lê Quốc Tuấn nên triển khai lực lượng truy bắt. Đến 23h45 đêm 13/2, cảnh sát phát hiện Tuấn đang ẩn trốn ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM nên tiêu diệt khi hắn chống trả lực lượng chức năng.

