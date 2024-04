Bắt giữ thanh niên 31 tuổi chém bạn nhậu suýt chết

Bắt kẻ cướp giật điện thoại của học sinh Khoảng 12 giờ ngày 12-4, khi em N.N.Y.M (2008; trú xã Tam Trà, huyện Núi Thành) đang điều khiển xe máy trên đường ở thị trấn Núi Thành, thì bị một người đàn ông điều khiển xe máy Exciter áp sát, giật điện thoại trị giá 4,5 triệu đồng (mua năm 2019). T.Đ.T bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cướp giật tài sản Ảnh: Công an Quảng Nam Nhận tin báo, Công an huyện Núi Thành khẩn trương huy động lực lượng truy xét. Đến 17 giờ cùng ngày, Công an huyện Núi Thành phối hợp với Công an phường An Phú (TP Tam Kỳ) bắt được đối tượng gây ra vụ cướp giật là T.Đ.T (SN 1998; trú phường An Phú). Công an huyện Núi Thành đã thu giữ được tang vật là chiếc điện thoại mà T. cướp giật. Hiện T. đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.