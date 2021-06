Lục khắp người cô gái trẻ không "sơ múi" được gì, gã trai tiện tay sàm sỡ

Thứ Sáu, ngày 18/06/2021 11:28 AM (GMT+7)

Sau khi dùng dao ép cô gái trẻ lên xe ô tô, Minh lục túi quần, túi áo của chị H. nhưng không thấy gì nên đã dùng tay sàm sỡ nạn nhân.

Nguyễn Ngọc Minh tại cơ quan công an

Ngày 18/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Minh (SN 1985, ở khu 2, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về tội Cướp tài sản.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 1h sáng 9/6, Nguyễn Ngọc Minh thuê xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios, BKS 19A-198.93, mang theo 2 con dao nhọn với mục đích tìm người để cướp tài sản.

Khoảng 4h45 cùng ngày, Minh điều khiển xe ô tô đến địa phận khu 16, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao. Tại đây, Minh phát hiện chị H. (SN 1999, ở xã Hy Cương, thành phố Việt Trì) - là công nhân công ty JNTC Vina đang điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision đi một mình.

Phát hiện “con mồi”, Minh cầm dao nhọn chặn đường, khống chế, ép chị H. lên xe ô tô, đe dọa, yêu cầu chị H. phải đưa điện thoại và tiền cho Minh. Lúc này, chị H. nói điện thoại và tiền để trong cốp xe máy, Minh đã nổ máy xe ô tô đi được khoảng 100m thì dừng lại. Tại đây, Minh cầm dao khống chế, lục túi áo, túi quần chị H. để tìm tiền và điện thoại.

Tuy nhiên, không tìm được tài sản có giá trị trên người chị H. nên Minh đã dùng 2 tay sàm sỡ chị H. Lợi dụng đối tượng sơ hở, chị H. đã chụp lấy con dao Minh vừa để dưới ghế giơ về phía Minh, yêu cầu mở cửa ô tô. Sau đó chị H. đã đến cơ quan công an trình báo.

Ô tô tang vật do Minh thuê để gây án

Căn cứ tài liệu xác minh, ngay trong ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lâm Thao đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Minh. Khi Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Lâm Thao phối hợp với Công an phường Dữu Lâu; Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Việt Trì và chính quyền địa phương đến nhà để thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Minh đã đóng cửa cổng và cửa nhà, dùng các loại hung khí nguy hiểm như dao phóng lợn, dao nhọn để chống trả lực lượng công an.

Liều lĩnh hơn, Minh còn xả khí ga đe dọa sẽ cho nổ nếu lực lượng công an xông vào bắt giữ. Sau nhiều giờ vận động đối tượng chấp hành không có kết quả, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Phú Thọ đã lên phương án khống chế, bắt giữ Minh.

Cũng theo Công an tỉnh Phú Thọ, ngoài việc khởi tố hành vi cướp tài sản, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố Nguyễn Ngọc Minh về tội Chống người thi hành công vụ.

Nguồn: http://danviet.vn/luc-khap-nguoi-co-gai-tre-khong-so-mui-duoc-gi-ga-trai-tien-tay-sam-so-5020211...Nguồn: http://danviet.vn/luc-khap-nguoi-co-gai-tre-khong-so-mui-duoc-gi-ga-trai-tien-tay-sam-so-502021186112935843.htm