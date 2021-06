Bắt đối tượng chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ đi một mình

Thứ Ba, ngày 15/06/2021 21:00 PM (GMT+7)

Ngày 15-6, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng Phạm Quang Ninh (SN 1997), trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Ninh

Trước đó, ngày 26-4, Công an huyện Thanh Trì nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị H, trú tại huyện Thanh Trì về việc khi đang đi xe máy trên địa bàn xã Duyên Hà, đã bị đối tượng nam giới áp sát cướp giật ví. Gây án xong, đối tượng chạy về hướng địa bàn quận Hoàng Mai.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Thanh Trì đã điều tra, xác minh truy bắt đối tượng. Thông qua biện pháp nghiệp vụ, đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Thanh Trì nhanh chóng nhận dạng và xác định kẻ gây án là Phạm Quang Ninh.

Tuy nhiên, khi rà soát nơi ở thì đối tượng thường vắng mặt. Từ thông tin thu thập, cơ quan Công an xác định Ninh có mối quan hệ xã hội với một phụ nữ ở khu vực phố Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng. Lần theo tung tích, cơ quan Công an đã bắt giữ Ninh khi lẩn trốn tại đây.

Qua điều tra, ban đầu Ninh khai nhận đã gây ra nhiều vụ cướp giật trên địa bàn huyện Thanh Trì và Thường Tín.

Thủ đoạn của đối tượng thường nhằm tới là các phụ nữ đi một mình ở đoạn đường vắng, vào khung giờ sáng sớm từ 5 đến 6h30 hàng ngày.

Ninh khai nhận chỉ trong thời gian từ tháng 4 đến 5-2021, đã gây ra 5 vụ cướp giật của phụ nữ, với nhiều tài sản giá trị như ví, điện thoại, túi xách… Sau khi cướp giật được tài sản Ninh bán lấy tiền ăn chơi hết.

Công an huyện Thanh Trì đã xác định được nhiều người là bị hại của đối tượng Ninh, bị cướp giật tài sản trên các địa bàn thôn Văn Uyên, xã Duyên Hà, cây xăng xã Đông Mỹ thuộc huyện Thanh Trì; cổng chợ xóm Chùa, thôn Duyên Thường, xã Duyên Thái và xã Nhị Khê thuộc huyện Thường Tín.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an huyện Thanh Trì đề nghị ai là bị hại của những vụ cướp do Ninh gây án, liên hệ với đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Thanh Trì để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

