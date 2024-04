Lừa đi thử xe để kiểm tra chất lượng, thanh niên phóng thẳng xe đi bán

Để truy bắt An khi đối tượng này lẩn trốn vào rừng, Công an huyện Đông Giang (Quảng Nam) đã huy động hàng trăm người, sử dụng thiết bị bay không người lái (Flycam) để hỗ trợ truy tìm tung tích của An. Sau gần 3 ngày đêm dầm mình trong giá lạnh, lực lượng Công an cùng quần chúng nhân dân đã bắt được đối tượng.