3 đối tượng liên quan vụ chém chết người tại Đà Nẵng ra đầu thú

Các đối tượng đầu thú gồm Phan Chỉ Thiên, Lê Minh Long (cùng SN 2000), Trần Xuân Thịnh (SN 2004, cùng trú quận Thanh Khê). Trong đó, Phan Chỉ Thiên là anh ruột của nạn nhân Phan Thành Đạt.

Kết quả điều tra cho thấy, tối ngày 5/5, Lê Vũ Hoàng Tươi (SN 1995, trú xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đến một vũ trường trên địa bàn Đà Nẵng chơi thì xảy ra mâu thuẫn với Lê Minh Long. Tại đây, Long có đánh vào mặt của Tươi rồi bỏ chạy. Sau đó, Tươi đã hẹn đánh nhau với Long trên đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê.

3 đối tượng vừa ra đầu thú tại Cơ quan Công an.

Tối 7/5, Tươi đã rủ Trà Minh Nhật (SN 2002, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cùng với hơn 10 đối tượng khác mang theo dao phóng lợn, kiếm nhật, đao tự chế… đi đánh nhau với nhóm của Long.

Đến 21 giờ cùng ngày, nhóm của Tươi di chuyển đến trước số nhà 1071 đường Nguyễn Tất Thành thì gặp nhóm của Long, bao gồm Phan Thành Đạt, Nguyễn Văn Tấn Tài, Hồ Ngọc Bình, Nguyễn Trần Anh Quân, Phan Chỉ Thiên, Hồ Ngọc Hiếu, Nguyễn Đức Anh, Trần Xuân Thịnh, Hồ Ngọc Tài… và một số thanh niên khác (tuổi từ 19 đến 25) mang theo hung khí đang tập trung tại đây. Sau khi giáp mặt, hai nhóm dùng hung khí lao vào hỗn chiến.

Do thấy yếu thế hơn nên nhóm của Long bỏ chạy. Lúc này, Đạt bỏ chạy vào kiệt số 2 đường Hà Khê thì bị Tươi và Nhật đuổi kịp, dùng dao rựa chém nhiều nhát vào vùng đầu khiến Đạt bất tỉnh, nằm gục xuống đất. Sau khi gây án, Tươi vứt lại hung khí tại hiện trường và cùng với các đối tượng khác lên xe bỏ trốn. Đạt được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Như Báo CAND đã thông tin, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với Công an quận Thanh Khê tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành truy xét các đối tượng gây án. Ngày 8/5, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”.

3 đối tượng bỏ trốn vào Đồng Nai bị bắt giữ ngày 9/5.

Qua truy xét, rạng sáng ngày 9/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành bắt giữ đối với Lê Vũ Hoàng Tươi và 2 thanh niên chung nhóm là Trần Văn Sinh và Huỳnh Văn Minh Nhựt (cùng trú tỉnh Quảng Nam) khi các đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ tại phường Xuân Thành, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Như vậy đến nay đã có 6 đối tượng liên quan đến vụ ẩu đã gây chết người nói trên đã bị bắt giữ hoặc ra đầu thú.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã xác định rõ danh tính các đối tượng khác liên quan đến vụ việc và tiếp tục truy bắt để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

