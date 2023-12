Lời tự thú của kẻ sát nhân: Xác chết có hình xăm con bướm (kỳ 1)

Chàng thanh niên đó là kẻ tâm thần hay hung thủ thật sự của vụ án?

Nghĩa địa thuộc khu phố 8, phường Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương phát sinh một đám cháy vào ngày 03/01/2015. Sau khi lửa được dập tắt, những người tham gia chữa cháy phát hiện một khối cong queo, cháy đen bốc mùi khó chịu. Họ tò mò dùng cây khều phủi than tro ra thì kinh hãi khi đó là một xác người.

Vụ việc được nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng. Công an TP.Thủ Dầu Một kết hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương khẩn trương có mặt để khám nghiệm hiện trường, tử thi. Xác chết là nữ đang trong giai đoạn phân hủy, chưa rõ nhân thân lai lịch. Đặc biệt, trên thân thể nạn nhân có 15 vết đâm, mảng da cháy trên lưng vẫn còn hiện rõ hình xăm một con bướm và một bên tai có xâu ba lỗ. Cơ quan điều tra thông báo tìm nhân thân bị hại. Sau đó vài giờ, có nhiều người đến trình báo người thân mất tích, nhưng qua mô tả đều không giống với tử thi được phát hiện trong nghĩa địa...

Tại một bến xe ở Kiên Giang, người đàn ông này đã tự nhận mình giết người

Một ngày sau, bà Lưu Thanh T (SN 1973), chủ quán cà phê T.T ở gần khu vực phát hiện ra xác chết, đến cơ quan điều tra Công an TP.Thủ Dầu Một báo tin: Một nữ nhân viên của quán tên Nhung (tên nhân vật đã được thay đổi) đã bị mất tích từ ngày 28/12/2014. Nhung có xăm trên lưng một con bướm và một bên tai đục ba lỗ đeo khuyên. Ngoài hai đặc điểm quan trọng này, bà T. mô tả về quần áo của Nhung cũng giống với y phục còn sót lại trên tử thi. Vì vậy cơ quan điều tra cho đối chiếu vân tay trên CMND của Nhung do chủ quán cung cấp và vân tay của tử thi. Kết quả trùng khớp 100%...

Nhung có họ tên đầy đủ là Lý Thị N (SN 1991, thường trú tại huyện Ngọc Hiển, Cà Mau). Trước khi đi khỏi quán và mất tích, Nhung mang trên người một số trang sức, như: đôi bông tai bằng vàng, một nhẫn và ĐTDĐ... Trước đó, qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra có cơ sở kết luận nạn nhân tử vong do bị đâm nhiều nhát bằng dao Thái Lan. Xác định đây là một vụ án mạng, vì vậy lãnh đạo công an TP.Thủ Dầu Một chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an các phường tiến hành rà soát các mối quan hệ của Nhung để thu thập thêm tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Bà T - chủ quán cà phê T.T, nơi Nhung làm việc cung cấp thêm nhiều thông tin quý giá, đặc biệt là gần đây Nhung có quen một thanh niên chừng 25 tuổi, ốm, cao, mặt rỗ tên Hiếu. Ngày 28/12/2014, Hiếu đi xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh đến quán cà phê đón Nhung đi chơi. Đó cũng là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy Nhung.

Mẹ và em của Nhung ở trọ gần đó cũng cho biết, Nhung có bạn trai tên Hiếu và có lần Nhung từng đưa Hiếu về giới thiệu với gia đình. Vậy là cái tên Hiếu được khoanh đỏ vào trong hồ sơ điều tra. Hàng loạt thanh niên tên Hiếu ở các địa bàn được sàng lọc để tìm ra ai là kẻ liên quan đến vụ án. Cuối cùng nổi lên đối tượng Lê Minh Triệu (SN 1990, thường trú ở ấp 3, phường Tân An, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương). Triệu còn có tên gọi là Hiếu, từng bị TAND TP.Thủ Dầu Một tuyên phạt 7 năm, 3 tháng tù giam về tội "trộm cắp tài sản" và "cố ý gây thương tích". Hiếu đã chấp hành xong án tù và được trả tự do vào ngày 28/11/2014, tức một tháng trước khi Hiếu xuất hiện lần cuối ở quán cà phê T.T để hẹn hò với Nhung. Và cũng kể từ ngày đó đến ngày 04/01/2015 (khi vụ án đang được điều tra), Hiếu không có mặt tại địa phương.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ án

Áp dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nắm được thông tin, Hiếu có bạn thân tên Mâu, nhà ở ngã ba Sở Gà. Mâu tên thật là Võ Hoàng Mai (SN 1995, ngụ khu phố 8, phường Tương Bình An, TP.Thủ Dầu Một). Ngày 28/12/2014, Hiếu có ngồi nhậu cùng Mâu, Cận và cu Ải tại nhà Mâu. Ngà ngà say khi đã xế chiều, có người thấy cặp bạn nhậu này chở nhau rời khỏi nhà Mâu. Từ thời điểm này, Mâu không trở lại nhà và đối tượng tên Hiếu cũng biến mất khỏi địa phương. Từ thông tin này, ngoài những mũi trinh sát đang truy tìm Hiếu, các tổ trinh sát khác cũng tập trung xác minh nhân thân và những đối tượng đã nhậu với Hiếu trong cái ngày quan trọng đó. Tất cả những đối tượng này là chìa khóa mở ra hướng điều tra nghi phạm số một là tên Hiếu. Qua kiểm tra, 2 thanh niên tên Cận và cu Ải vẫn có mặt tại địa phương, sinh hoạt bình thường.

Riêng 2 đối tượng Mâu và Hiếu thì bặt âm vô tín. Tiếp xúc với gia đình Mâu, được biết Mâu đi khỏi nhà từ sau cuộc nhậu với các bạn nhưng đi đâu thì người nhà không rõ. Trong gia đình không ai liên lạc được và Mâu cũng chẳng liên lạc về cho ai. Các trinh sát kiên nhẫn truy theo dấu vết của Mâu thì có thêm thông tin, Mâu có người bạn làm việc trong công ty cung cấp dịch vụ an ninh, bảo vệ. Đến công ty này xác minh thì được biết, đây là công ty vệ sĩ có rất đông nhân viên, gồm nhiều tổ trực ở nhiều địa điểm. Có nơi bảo vệ được bố trí ăn ở tại chỗ nên việc xác định, tìm kiếm một nhân viên có bạn tên Mâu rất khó. Các trinh sát vẫn không nản lòng, chia nhau lần mò trong hàng trăm nhân viên của công ty, quyết tìm ra "bạn của Mâu". Trong lúc theo hướng này, trinh sát bất ngờ nhận được một tin báo quý báu:

- Có một nhân viên bảo vệ đang trực cho Công ty T.G.X ở phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương có nhân dạng giống với mô tả về tên Mâu. Trinh sát tức tốc lên đường xác minh về đối tượng này. Qua hồ sơ, nhân viên bảo vệ hiện lên cái tên lạ hoắc: Trương Công Tuấn...

Dây buộc tóc của nạn nhân được thu giữ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát cho những người quen biết Mâu bí mật nhận diện thì tất cả đều khẳng định Trương Công Tuấn là Võ Hoàng Mai - tức Mâu. Mâu đã đi khỏi nhà suốt một tuần lễ, nhưng đêm hôm đó (05/01/2015) sau khi hết ca trực, Mâu vẫn không về nhà dù chỉ phải đi xe máy không quá 5km. Anh chàng "chán gia đình" này lập tức được mời về trụ sở Công an phường Tân Phước Khánh. Cuộc thẩm vấn Mâu xoanh quanh vấn đề quan hệ giữa Mâu với Hiếu và mấy ngày nay Hiếu đi đâu? Tại sao Mâu phải đổi tên thành Trương Công Tuấn... Mâu vẫn lầm lì không trả lời hoặc chỉ lắc đầu, gật đầu. Một trinh sát liền tung đòn phủ đầu:

- Mấy ngày nay anh liên lạc rất nhiều với một người được lưu trong máy điện thoại là "anh Hiếu". Anh Hiếu này là ai?

Mâu tái mặt, mồ hôi túa ra, tay run run... Thay vì trả lời câu hỏi, Mâu quay sang Đại úy Nguyễn Công Khanh - thuộc đội CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một - người đang thẩm vấn hắn. Bằng giọng run run Mâu nói:

- Em bị trúng gió, anh có dầu cho em xức tí!

Sau đó, Mâu xóc chai dầu gió xanh xức lên mũi, rồi lại thoa khắp người. Trả lại chai dầu cho Đại úy Khanh, hắn xin tiếp:

Nơi phát hiện xác nạn nhân

- Cho em xin điếu thuốc!

Do không hút thuốc, không có thuốc sẵn nhưng Đại úy Khanh vẫn kiên nhẫn ra ngoài mua một gói thuốc lá. Mâu như vồ lấy gói thuốc, quẹt gas vừa được đặt lên bàn. Hắn xé lớp nylon, mở nắp rút một điếu gắn lên môi rồi bật quẹt, đốt thuốc. Hắn rít một hơi tưởng như dài vô tận, đầu điếu thuốc đỏ rực. Vẫn như người sắp chết vì thiếu khói thuốc, hắn rít liên tục nhiều hơi, nhả khói mù mịt rồi nói:

- Cho em xin giấy với bút!

Đại úy Khanh hỏi:

- Sao anh không khai mà hỏi giấy, bút?

Mâu thở dài, lắc đầu:

- Đó là những điều rất kinh khủng, em muốn viết hết ra giấy để không bao giờ phải nghĩ đến nữa...

(Còn tiếp...)

