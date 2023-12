Huyệt mộ cho người vợ xấu số (kỳ 2): Lời tự thú lúc nửa đêm

Phút giây tội lỗi

Trước mặt các cán bộ trực ban là người đàn ông thất thần, hốc hác, khuôn mặt lộ đầy vẻ mệt mỏi. Được đưa vào trong phòng làm việc, ông ta lắp bắp: "tôi xin tự thú...!".

- Anh muốn tự thú về việc gì? Cán bộ trực ban hỏi lại.

- Tôi... tôi xin tự thú vì đã giết vợ! Vợ tôi là Phạm Thị L, ở huyện Đức Huệ - Người đàn ông lắp bắp.

Ngập ngừng một hồi lâu, như thể sợ mọi người không tin, người đàn ông này rút ra một tờ giấy đã viết sẵn đặt lên bàn và nói: "Đây là bản tự thú của tôi viết lúc ở nhà, xin nộp cho các anh. Trong này tôi đã khai hết, nếu cần gì các anh cứ cứ hỏi thêm".

Tiếp nhận tờ đơn trên tay, vị cán bộ chau mày đọc từng chữ một như sợ nhầm lẫn. Trong đơn ông ta cho biết là Phan Tấn N. (SN 1970, ngụ Đức Huệ, Long An), người bị giết chính là người vợ đã từng chung sống với mình hơn 20 năm trời.

N. khai: "Tôi và L. là người cùng địa phương, biết nhau đã lâu, từ hồi còn đi học. Đến năm 1991 thì tôi và L. cưới nhau, cuộc sống êm đềm trôi qua chúng tôi có với nhau 3 mặt con (2 trai, 1 gái). Vợ chồng tôi mua miếng đất ngoài lộ làm ăn. Hàng ngày tôi chạy máy cày thuê, còn vợ tôi thì trồng rau và buôn bán nuôi con...".

Cơ quan chức năng khai quật tử thi từ chiếc hố trong nhà

- "Nếu như... mọi chuyện suôn sẽ thì chắc không phải như ngày nay" - N. ngập ngừng. Theo N, do công việc làm ăn không thuận lợi, nợ nần ngày càng tăng nên vợ chồng N. đã phải bán nhà để trả nợ. Đến năm 2010, cả gia đình dọn về nhà ông bà ngoại (cụ T, cụ R) ở Mỹ Thạnh Đông, Đức Huệ, Long An sinh sống. Tháng 10/2013, N. phát hiện vợ mình có những "dấu hiệu lạ” như thường xuyên nhắn tin, nói chuyện điện thoại một cách lén lút, nên nghi ngờ L. có mối quan hệ tình cảm với người khác. Giữa hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn và thường xuyên cãi vã, đánh nhau.

Mâu thuẫn không được giải quyết mà ngày càng gay gắt, nên ông bà ngoại không cho N. ở chung nữa, Một mình N. cất chòi trên phần đất của hai vợ chồng cách đó khoảng 100 mét, hàng ngày chăn nuôi gà kiếm sống. Được một thời gian thì L. hủy di chúc mà cha mẹ vợ cho hai vợ chồng N. lập cuối năm 2012, tài sản gồm căn nhà cấp 4 và 6960m2 đất thổ cư, làm thủ tục chuyển số tài sản giấy tờ đất và nhà trên sang tên của L., đồng thời đòi ly hôn với tôi. Điều này khiến tôi càng tin vợ tôi muốn chấm dứt tình nghĩa vợ chồng để chung sống với người khác.

Từ những thất bại trong làm ăn dẫn đến nợ nần, rồi gặp chuyện vợ đòi ly hôn, không cho đứng chung trong di chúc thừa kế nên trong đầu tôi nảy sinh ý định giết L. và giấu xác phi tang nhưng rồi nghĩ vẫn còn thương vợ con, tôi cũng quyết định bỏ qua mọi chuyện mâu thuẫn với vợ để tiếp tục cuộc sống một mình tại nhà riêng này.

Anh hãy khai rõ hành vi giết vợ của mình! - Vị cán bộ "lôi" N. khỏi những chữ "nếu như” của những nuối tiếc.

Ngày hôm đó... - N. ôm đầu nhớ lại về cái buổi sáng đã khiến mình trở thành kẻ giết vợ: "Tôi dậy sớm cho gà vịt ăn như mọi hôm, thì L. bước vào nhà để nói chuyện về khoản nợ gần 100 triệu đồng và người nào phải trả nên hai bên cãi nhau. Không giữ được bình tĩnh nên tôi hỏi:

- Mày muốn ăn đòn hả?

Cô ta đứng dậy, trả lời: "Mày ngon".

L. vừa định quay ra ngoài, còn cách cửa khoảng 1m thì tôi nhìn thấy cái búa để trên thùng cám hàng ngày vẫn dùng để đóng đinh trong lúc xây nhà. Với được chiếc búa trong tay, tôi tiến sát về phía sau vợ mình, còn cách hơn nửa mét thì đập hai cái vào đầu L, nhìn thấy vợ ngã úp mặt xuống nền nhà nhưng vẫn động đậy, sợ cô ta kêu cứu mọi người biết được nên tôi tiếp tục dùng búa đánh một cái trúng vào phần sau đầu làm L. nằm bất động.

Các điều tra viên tiếp tục xoáy vào các tình tiết của vụ án:

- Sau khi gây án, anh tiếp tục làm gì? Xác vợ anh hiện giờ đang ở đâu?

Căn nhà N. đang xây dở, nơi xảy ra án mạng

N. kể chi tiết như đã mọi việc vừa xảy ra hôm qua:

- Thấy vợ nằm bất động, tôi bỏ búa xuống, kéo L. lại cái hố ở góc trái nhà, cách vị trí L. chết khoảng 3 mét. Bỏ được vợ xuống hố, tôi cởi áo thun đang mặc ném xuống cùng thi thể, sau đó lấy cát, xi măng bỏ vào hố rồi đổ nước vào lấp lại. Trong lúc bỏ xác vợ xuống hố, tôi có thấy L. đeo sợ dây chuyền mặt đá nên giựt đứt, lấy tờ lịch gói lại.

Tại sao trong nhà lại có sẵn chiếc hố để anh giấu xác vợ, có phải anh đã có ý định giết vợ trước đó?

Thời điểm này cũng là lúc tôi đang xây nhà. Gọi là nhà nhưng diện tích cũng chỉ khoảng 4mx3m. Khi cán nền nhà tôi đào luôn một cái hố bên trái nhà (từ cửa trước nhìn vào) kích thước mỗi cạnh khoảng 60cm, sâu 1,2m, dự định làm nhà vệ sinh sau này.

- Anh hãy kể tiếp.

- Sau khi lấp hố xong thì tôi đẩy cát từ ngoài vào định trong ngày sẽ tráng luôn nền nhà. Đến trưa cùng ngày thì tôi kêu 3 người khác là bà con, anh em bên nhà tôi sang trộn xi măng, tráng nền nhà nhằm che giấu cái hố đã chôn vợ.

"Chôn" niềm đau trong tờ lịch cũ

Từ lời khai của N, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo nhanh chóng phong tỏa căn nhà nghi là hiện trường vụ án, tiến hành xác minh, trưng cầu giám định, thành lập Hội đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tiếp tục khai thác N. để phục vụ công tác điều tra. Mặc dù kim đồng hồ lúc này đã chỉ gần nửa đêm, nhưng mọi công tác vẫn được thực hiện rất rốt ráo.

Đến sáng ngày 17/3/2015, tại căn nhà N. đang xây dựng, ngoài đoàn công tác của Công an tỉnh Long An và các cơ quan chức năng, rất đông người dân hiếu kỳ cũng tập trung tại đây để chứng kiến công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Nhiều câu chuyện kỳ bí theo đó cũng được thêu dệt nên, như: vì thi thể chị L. trương phình đội cả nền xi măng bê-tông nên mọi người phát hiện...

Phan Tấn N. tại cơ quan điều tra

Theo biên bản khám nghiệm hiện trường, vụ án xảy ra trong căn nhà của Phan Tấn N. (đang xây dựng dở dang) có kích thước 3m x 4m, nhà có bốn bức tường xây bằng gạch chưa tô, có một cửa trước, mái che bằng bạt, nền nhà mới được cán phủ sơ một lớp bê-tông. Tiến hành đào ở góc trái nhà (theo lời khai của N.), ở độ sâu 1m, phát hiện xác nạn nhân trong hố có kích thước 60cm x 80cm. Nạn nhân mặc bộ đồ vải bông, áo khoác dài tay màu vàng, tư thế đầu quay xuống...

Khám nghiện tử thi, xác định có 2 vết rách da vùng chẩm trái dài 2cm, bầm tụ máu dưới da đầu tương ứng, lún sọ không rõ hình. Một vết bầm tụ máu dưới da màn xương sọ thái dương phải. Não đang trong giai đoạn phân hủy, không phát hiện tổn thương ở vùng cổ, ngực, bụng; phổi phù nề, sung huyết... Kết luận sơ bộ của bác sĩ pháp y, nạn nhân tử vong do ngoại lực tác động vào vùng đầu kèm theo ngạt cơ học.

Ngoài ra, qua công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan chức năng còn thu giữ: 1 áo thun màu trắng ngắn tay ở trong hố chôn xác nạn nhân, một quần đùi (N. khai mặc quần này khi gây án), 2 cái giá, 1 cái cuốc, 1 cái bay (dụng cụ của thợ xây) dùng để trám bê-tông nhà của N. vào ngày 12/3/2015; Một cái búa cán bằng tre dài 40cm, búa có hình trụ trong được làm bằng kim loại dài 10cm, đường kính 3cm để trong một cái lồng sắt, giống như đặc điểm hung khí mà N. đã khai dùng để đánh chết vợ.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ thêm 1 bịch nylon giấu trong viên gạch ống, mở ra có một tờ lịch đề ngày 19/02/2015, trong đó gói một sợi dây chuyền kim loại màu vàng bị đứt, kèm theo mặt bằng đá. Tờ lịch có ghi chữ: "Vật này tôi sẽ trao cho con gái tôi vào ngày nó lập gd (có thể hiểu là gia đình) và tôi sẽ nói lên mọi sự thật...", cùng chữ ký và ghi "Tấn N.". Tiến hành nhận dạng nạn nhân, xác định thi thể đúng là chị Phạm Thị L. (vợ của Phan Tấn N.). Người nhà nạn nhân nhận dạng cũng xác định đúng là thi thể của chị L, các đồ vật (dây chuyền), quần áo của nạn nhân đều là của chị L.

Hiện trường vụ án chỉ cách nhà ông T. - bà R. khoảng 100m, xen giữa là vườn ớt, con lộ và mương nước. Theo chị Phạm Thị Kim H. (chị gái nạn nhân) cho biết: Trước đó, N. ở trong một cái chòi nhỏ. Khoảng hơn 1 tháng trước thì xây căn nhà mới đang dang dở này. Trong nhà, từ nhỏ đến lớn có mấy ai dám qua đó nên hầu như không biết gì về chuyện N. đào cái hố sẵn oan nghiệt này.

Khi được dẫn giải trở về hiện trường vụ án mạng, N. cúi mặt, cố tránh mọi ánh nhìn của người thân và những người chứng kiến. Khi được cán bộ điều tra đến hỏi nhỏ, N. ngập ngừng: "Sau khi giết vợ, bề ngoài tôi có vẻ bình tĩnh, sinh hoạt bình thường nhưng bên trong thực sự rất hoảng loạn. Nhất là khi Công an xã và ấp về ghi nhận sự việc vợ tôi mất tích thì chân tay tôi đã run lên bần bật. Chịu không nổi áp lực quá lớn này, tôi về nhà cha mẹ kể lại đầu đuôi sự việc. Họ khuyên tôi nên ra đầu thú để được hưởng khoan hồng, có cơ hội sau này về gặp các con...".

(Còn tiếp...)

