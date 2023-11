Hành trình 40 ngày đêm truy bắt tên cướp có biệt danh "người rừng" trong chòi vắng

Hành trình 40 ngày đêm truy bắt tên cướp có biệt danh "người rừng" (Ảnh minh họa)

Hai bóng đen bí ẩn

Gần giữa đêm 5-7-2023, chị T (19 tuổi, quê ở Phú Yên) chuẩn bị đi ngủ. Lâu rồi, cô gái này không xa nhà, đây là lần đi chơi hiếm hoi T đến thăm bạn tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng). Căn nhà nhỏ của bạn T xunh quanh vắng lặng, văng vẳng từ phía xa tiếng râm ran của đám côn trùng.

Bất giác, từ trong những thanh âm quen thuộc của màn đêm vọng ra tiếng động “lạ lẫm”, nó giống như thanh âm của bước chân người, “sột soạt” trên những bụi cỏ, đám cây.

Từ trong phòng ngước nhìn ra cửa, T thấy thấp thoáng 2 bóng đen đang di chuyển ngoài sân. Trong đầu thầm nghĩ “nửa đêm rồi còn có ai tới vậy?” Cô thắc mắc và lên tiếng gọi người bạn thân cùng nhà: “Ai vậy Th ơi?”. Tiếng gọi chưa kịp dứt thì bất thình lình hai bóng đen xuất hiện bên cạnh.

Chỉ trong tích tắc, một bóng đen tiến gần dí con dao sắc lẹm vào cổ T. Tiếng nói nhỏ rít qua kẽ răng, đối tượng bảo chị T im lặng, có tài sản gì thì đưa ra nếu không chúng sẽ giết cả chị và cô bạn thân. Trong khoảnh khắc “đặc quánh” của nỗi sợ hãi ấy, chị T biết người đàn ông bí ẩn kia chẳng nói đùa.

Hai đối tượng lạ mặt nhanh chóng giật chiếc điện thoại trên tay T. Như một sự vô thức, T còn chỉ cho chúng nơi mình cất chiếc túi, bên trong có nhiều tài sản khác. Ngay khi lấy được tài sản, chúng nhìn nhau gật đầu rồi đi lùi ra sân, vứt con xuống đất và lao vút vào khoảng tối mênh mông trước cửa nhà.

Toàn bộ số tài sản bị cướp gồm 1 chiếc điện thoại iPhone 11 Promax, trị giá 13.000.000đ; 1 chiếc Ipad Air3 trị giá 12.000.000đ, cùng một số tài sản khác, tổng trị giá là 35.000.000đ.

Sau một lúc hoàng hồn, chị T và bạn đã gọi điện trình báo với Công an xã Lộc Thành. Xác đinh đây là vụ án rất nghiêm trọng, Công an xã đã báo lên Công an huyện Bảo Lâm.

Ngay trong đêm, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bảo Lâm phối hợp cùng Công an xã Lộc Thành nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức khám nghiệm, thu thập chứng cứ, điều tra, truy xét.

Thông qua điểm nhận dạng phía nạn nhân cung cấp, cơ quan điều tra đã đặt nghi vấn có thể là người dân tộc thiểu số trong vùng. Ngay lập tức, việc rà soát, khoanh vùng đối tượng được triển khai.

Tất cả những đối tượng nằm trong diện nghi vấn được yêu cầu phải có hình ảnh cho nạn nhân nhận dạng. Trong số những bức ảnh nhận dạng, nạn nhân nhận ra gương mặt K’ Thánh, 19 tuổi, HKTT tại thôn Đăng Cao, xã Sơn Điền, huyện Di Linh. Nơi ở tại thôn 15, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

K’ Thánh là đối tượng từng có tiền án, mới chấp hành xong bản án 12 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” vào tháng 12-2022.

Săn lùng “người rừng”

Sau khi xác định được đối tượng nghi vấn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Lâm đã tiến hành truy bắt đối tượng K’ Thánh ngay trong đêm, nhưng đối tượng đã nhanh chân trốn khỏi địa phương.

Lần theo hướng đi của đối tượng, Công an phát hiện tên cướp vứt bỏ lại 1 tờ tiền mệnh giá 1000 Yên Nhật; 1 điện thoại di động hiệu Iphone 11 promax, 1 áo khoác có hình ca rô màu đỏ, một đôi dép và một áo khoác nỉ có mũ màu đen tại vườn cà phê của một hộ dân gần hiện trường.

Xác minh sâu về nghi phạm, các trinh sát nắm được K’ Thánh sống lang thang, không có nhà hay ở một địa bàn cố định nào. Sau khi ra tù, đối tượng thường sống lang thang trong vườn rẫy người dân, thậm chí trú ngủ tại các hang đá, bụi rậm trong rừng. Và đặc biệt, đối tượng luôn mang theo một khẩu súng tự chế bên mình để phòng thân.

Khẩu súng tự chế của K'Thánh

Lúc này, cơ quan điều tra nhận thấy việc truy bắt K’ Thánh không hề đơn giản. Một số lượng lớn cán bộ chiến sỹ được huy động, chia làm nhiều mũi, phối hợp cùng Công an huyện Đạ Huoai, Công an huyện Di Linh và Công an TP .Bảo Lộc để truy bắt tên cướp nguy hiểm này.

K’ Thánh được gọi là “người rừng” bởi đối tượng thông thạo mọi ngóc ngách của những cánh rừng um tùm. K’ Thánh cứ thoắt ẩn, thoắt hiện gây nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra. Trên đường trốn chạy, đối tượng tiếp tục trộm một xe gắn máy của người dân làm vườn tại thôn 16, xã Lộc Thành để làm phương tiện.

Vây giáp chòi vắng

Cuộc truy lùng K’ Thánh và đồng bọn được triển khai liên tục, không ngừng nghỉ, tiêu tốn rất nhiều sức lực của các trinh sát. Tuy nhiên, với quyết tâm truy bắt bằng được các đối tượng gây án, không để đối tượng có cơ hội trốn thoát, với các phương án vạch ra, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bảo Lâm chia nhau lên đường bất kể ngày, đêm, giữa bạt ngàn núi, rừng hiểm trở.

“Trong quá trình truy bắt, các trinh sát của chúng tôi đã hai lần chạm mặt K’ Thánh trong vườn rẫy người dân. Tuy nhiên, cả hai lần đều trong tình thế không “thuận lợi”, nếu cương quyết bắt có thể đối tượng sẽ nổ súng chống trả quyết liệt, gây nguy hiểm tới những người dân làm rẫy xung quanh. Hơn nữa đối tượng cũng rất cảnh giác, thấy người lạ là nhanh chân “lẻn” vào rừng sâu. Thượng tá Đậu Xuân Bảo, Trưởng Công an huyện Bảo Lâm chia sẻ.

Sau 2 lần giáp mặt trinh sát, K’ Thánh cũng lờ mờ nhận ra mình đã bị lộ nên đối tượng ẩn mình kỹ hơn, không để lại dấu vết trên đường bỏ trốn. Hơn 1 tháng trôi qua, ngày 15-8-2023, nguồn tin trinh sát báo về, phát hiện K’Thánh đang trốn trong rừng đèo Bảo Lộc, thuộc thị trấn Đạ M’ri.

Nhận thấy thời cơ đã đến, trực tiếp Thượng tá Đậu Xuân Bảo đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Bảo Lâm phối hợp cùng Công an huyện Đạ Huoai tổ chức vây bắt. “K’ Thánh là đối tượng có súng, hoạt động manh động, liều lĩnh, vì vậy chúng tôi yêu cầu cuộc vây bắt đối tượng phải đảm bảo tuyệt đối chính xác và đảm bảo an toàn cho toàn bộ các trinh sát tham gia” - Thượng tá Đậu Xuân Bảo – Trưởng Công an huyện Bảo Lâm cho biết.

Khoảng 1h chiều ngày 15-8, tại căn chòi vắng của người dân trồng cà phê trong rừng sâu, các mũi trinh sát vây giáp căn chòi. K’ Thánh đang nằm nghỉ thì giật mình tỉnh dậy bởi tiếng động lạ. Đối tượng đoán được Công an đang áp sát rất gần. Tuy vậy, K’ Thánh không kịp trở tay bởi trước mặt gã là những cán bộ dày dạn kinh nghiệm đang vây quanh. Y bước ra khỏi chòi, lặng lẽ đưa hai tay vào chiếc còng số 8 mà lực lượng Công an đã mở sẵn.

Đối tượng K' Thánh

Tại cơ quan điều tra, K’ Thánh khai nhận, sau khi cùng đồng bọn là K’ Kem (SN 2009) thực hiện vụ cướp tài sản của 2 cô gái tại xã Lộc Thành, cả 2 đã nhanh chóng bỏ trốn vào rừng. Trên đường đi còn gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản nhà dân.

Cơ quan điều tra cũng đã nhanh chóng bắt giữ được đồng bọn của K’ Thánh là K’ Kem và một đối tượng khác là K’Rong (SN 2005). K’ Rong là đối tượng “nhập” với K’ Thánh trong quá trình chạy trốn.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định, từ sau khi gây ra vụ cướp cho đến khi bị bắt, K’ Thánh và đồng bọn tiếp tục gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản tại huyện Bảo Lâm; 2 vụ trộm cắp tài sản tại huyện Di Linh. Chúng lấy được rất nhiều tài sản gồm tiền mặt, vàng, laptop, điện thoại, đồng hồ đeo tay….

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với K’ Thánh và K’ Kem về các hành vi “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản”. Khởi tố K’ Rong về tội “Trộm cắp tài sản”.

