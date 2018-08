Lời khai rùng rợn của kẻ sát hại dã man anh ruột và mẹ nuôi

Thứ Ba, ngày 14/08/2018 12:00 PM (GMT+7)

Hiếu khai nhận nguyên nhân, động cơ khiến y xuống tay sát hại dã man anh ruột và mẹ nuôi là vì bất đồng trong làm ăn và sinh hoạt gia đình.

Như đã đưa tin, ngày 27-7, trên địa bàn thành phố Hải Phòng xảy ra liên tiếp 2 vụ giết người dã man. Nạn nhân là anh Đàm Văn Thắng 35 tuổi ở 24/23 Chợ Hàng, Đông Hải, Lê Chân và bà Hoàng Thị Ngọc Bích 58 tuổi, ở 38B Kỳ Đồng, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng TP. Hải Phòng.

Kẻ sát hại là Đàm Văn Hiếu 35 tuổi, em ruột nạn nhân Đàm Văn Thắng và là con nuôi nạn nhân Hoàng Thị Ngọc Bích.

Sau khi gây án, Hiếu đến thuê 1 phòng ở khách sạn Vân Trang, quận Lê Chân ẩn náu sau đó uống thuốc ngủ và cắt mạch máu tay nhằm tự sát.

Tích cực truy lùng, đến 20h ngày 27-7, các trinh sát Phòng PC45 và Công an quận Hồng Bàng, Lê Chân đã phát hiện, kịp thời đưa Hiếu đi cấp cứu. Sau gần 1 tuần được điều trị tích cực dưới sự giám sát của lực lượng Công an, Hiếu đã tỉnh táo, cơ quan điều tra Công an thành phố đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Hiếu để điều tra về hành vi giết người.

Quá trình cơ quan điều tra đấu tranh, Hiếu đã khai nhận nguyên nhân, động cơ khiến y xuống tay sát hại dã man anh ruột và mẹ nuôi.

Kẻ sát nhân Đàm Văn Hiếu.

Theo Hiếu khai nhận: sau khi anh Đàm Văn Thắng đi tù về, do bất đồng về một số việc trong làm ăn và sinh hoạt nên gây cho Hiếu nhiều ức chế. Hai anh em thường xuyên xảy ra cãi vã, có lần Hiếu còn bị anh Thắng gọi người tới nhà đánh đập.

Từ đó, Hiếu đã nảy sinh thù hận và có ý định sát hại anh Thắng. Đối với bà Hoàng Thị Ngọc Bích, do trước đó, cho là bà Bích đã xúi giục bà Phạm Thị My (mẹ của Hiếu) bắt Hiếu bỏ vợ năm 2015 nên y cũng nảy sinh ý định sát hại bà Bích.

Đầu tháng 7, Hiếu ra chợ Đổ, quận Hồng Bàng, mua 1 con dao bầu mang về nhà cất giấu, rắp tâm chờ cơ hội báo thù, đồng thời mua sẵn mấy vỉ thuốc ngủ với mục đích để quyên sinh.

Cũng theo lời khai của Hiếu: vào sáng ngày 26-7, anh Thắng sai Hiếu bê máy đánh bột làm bánh mì vào trong nhà, nhưng Hiếu không bê được vì vướng mấy chồng bánh mì nên bị anh Thắng chửi bới, khiến Hiếu càng bức xúc muốn ra tay hành động.