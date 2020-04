Lời khai lạnh lùng của hung thủ sát hại dã man thiếu nữ 16 tuổi

Thứ Tư, ngày 15/04/2020 10:04 AM (GMT+7)

Đến sáng ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; Công an huyện Đắc Min, tỉnh Đắc Nông và Công an tỉnh Đắc Lắc đã bắt được hung thủ sát hại thiếu nữ tại phòng trọ thuộc phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đồng thời di lí đối tượng này về Công an Đồng Nai để tiếp tục điều về hành vi giết người trộm, cướp tài sản.

Hung thủ gây ra án mạng sát hại dã man với thiếu nữ Phạm Thị Bình Minh, sinh năm 2004, quê xã Phương Mai, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế được xác định là Đậu Đức Mười, sinh năm 1989 quê huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội dã man của mình.

Mười được đưa về Công an Đồng Nai.

Theo đó, rạng sáng ngày 9/4 Mười đi lang thang từ phòng trọ tại khu phố 3, phường Long Bình đến khu phố 8A phường Long Bình để tìm các phòng trọ sơ hở nhằm trộm cắp tài sản. Khi đến dãy trọ tại khu phố 8A, phát hiện phòng trọ của thiếu nữ Phạm Thị Bình Minh đang mở hé cửa, Mười đã lẻn vào trộm 1 điện thoại hiệu OPPO để trên tủ lạnh.

Nghe tiếng động em Minh quay lại phát hiện đối tượng xông vào phòng trộm tài sản nên Minh đã lấy con dao nhỏ từ bếp đến xua đuổi Mười ra khỏi phòng của mình. Tuy nhiên, Mười đã nhanh tay cướp lại con dao rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào người em Minh.

Sau khi bị đâm, em Minh cố gắng tri hô trộm rồi gục ngay tại chỗ và tử vong trên đường được chở tới Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu do 1 trong 3 nhát dao bị đối tượng Mười đâm thấu tim.

Công an Đồng Nai lấy lời khai Đậu Đức Mười.

Sau khi gây án, Mười cướp luôn chiếc điện thoại của em Minh chạy trốn về phòng trọ. Trên đường về phòng trọ, đối tượng này đã xin đi nhờ xe máy của một phụ nữ đi đường. Về phòng trọ, Mười còn bình tĩnh tắm rửa xong, đi mua mì tôm về pha ăn sáng sau đó hắn gói quần áo vào 1 túi nilon, trả phòng trọ và bỏ trốn.

Mười ra quốc lộ 1A đón xe tải đi nhờ trốn lên huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng rồi quay lại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắk. Đến ngày 11/4 Mười đón nhờ 1 xe tải về huyện Đăk Min, tỉnh Đắc Nông với mục đích trốn qua biên giới Campuchia. Tuy nhiên gần tới cửa khẩu thấy bị kiểm tra gắt gao của các chốt kiểm soát dịch COVID-19 nên Mười tiếp tục quay lại TP Buôn Ma Thuột để trốn.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan của Công an tỉnh, Công an TP Biên Hòa với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; Công an huyện Đắc Min, tỉnh Đắc Nông và Công an tỉnh Đắc Lắc tiến hành khoanh vùng, bắt giữ đối tượng gây án Đậu Đức Mười vào chiều ngày 14/4 khi hắn đang lẩn trốn tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột và di lý đối tượng về Đồng Nai để phục vụ điều tra.

Theo Cơ quan điều tra, Đậu Đức Mười từng có 3 tiền án trộm cắp tài sản và mới ra tù ngày 25/3 vừa qua. Trước khi thực hiện vụ trộm, cướp tài sản và giết người trên, đối tượng này cũng đã thực hiện một số vụ trộm tài sản tại TP Biên Hòa từ ngày 25/3 đến khi gây ra vụ án nghiêm trọng ngày 9/4.

