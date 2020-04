Bắt kẻ sát hại thiếu nữ ở phòng trọ lúc rạng sáng

Thứ Tư, ngày 15/04/2020 08:06 AM (GMT+7)

Trong lúc trộm tài sản bị phát hiện, nghi can dùng kéo đâm liên tiếp vào người thiếu nữ 16 tuổi rồi cướp tài sản bỏ trốn.

Chiều 14-4, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã bắt giữ nghi can Đậu Đình Mười (30 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi Giết người. Nghi can Mười được xác định là hung thủ đã sát hại thiếu nữ 16 tuổi tại phòng trọ ở phường Long Bình (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Nghi can Mười cùng tang vật. Ảnh: CA.

Trước đó vào rạng sáng 9-4, tại dãy phòng trọ khu phố 8A (phường Long Bình) những người khu vực nghe tiếng truy hô “trộm”. Một số người mở cửa ra xem thì không phát hiện kẻ trộm mà thấy chị P.T.B.M (16 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế) thuê ở trọ cùng dãy bị vết thương vùng ngực, tay, cằm. Ngay sau đó nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Xác định đây vụ án mạng nghiêm trọng nên cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ. Sau khi xác định được nghi can Đậu Đình Mười là hung thủ gây ra vụ án, lực lượng trinh sát đã truy bắt.

Đến chiều 14-4, nghi can Mười đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh ĐắK Lắc. Mười từng có 3 tiền án trộm cắp tài sản và mới ra tù được khoảng 2 tuần.

Bước đầu nghi can khai nhận, khi đột đột nhập vào phòng trọ của thiếu nữ M. để trộm cắp, Mười bị phát hiện nên dùng kéo đâm niên tiếp vào người nạn nhân rồi cướp một điện thoại di động, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/dong-nai-bat-ke-sat-hai-thieu-nu-o-phong-tro-luc-rang-sang-905592.html