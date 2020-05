Lời khai của người cha nghi đánh con ruột 2 tháng tuổi gãy chân

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Đốp, Bình Phước cho biết, đã lấy lời khai Lê Văn Sơn (SN 1989) nghi đánh con ruột 2 tháng tuổi gãy chân.

Chiều 17/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Đốp, Bình Phước cho biết, đã lấy lời khai Lê Văn Sơn (SN 1989, ngụ ấp Tân Trạch, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp) nghi đánh con ruột 2 tháng tuổi gãy chân gây bức xúc dư luận đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Sơn bước đầu khai nhận, do vào ban đêm sơ ý dẫm phải chân con. Sau đó, Sơn thấy con quấy khóc nên cùng người thân đưa đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện bé bị gãy chân. Cháu bé đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP Hồ Chí Minh để điều trị. Hiện, cơ quan Công an đang liên hệ với mẹ ruột của cháu bé lấy lời khai để làm rõ lời khai của Sơn.

Cháu bé 2 tháng tuổi nghi bị cha ruột đánh gãy chân

Như đã đưa tin, trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin bé 2 tháng tuổi bị người cha bạo hành đến gãy chân. Theo nguồn thông tin này, do đêm bé quấy khóc khiến người cha này ngủ không ngon giấc. Do vậy, người đàn ông này đã đá vào chân bé. Sau đó, ông ngoại của bé đã cháu đi chụp X-Quang và phát hiện chân bé gái bị gãy.

Tuy nhiên, gia đình không có điều kiện đưa bé đi bệnh viện tỉnh nên chỉ đắp thuốc cho bé. Được biết, mẹ của cháu bé và Sơn sống chung với nhau như vợ chồng và hạ sinh được cháu.

