Lời khai của nghi phạm truy sát dã man người yêu cũ và “tình địch” ở Bắc Ninh

Thứ Ba, ngày 25/10/2022 13:12 PM (GMT+7) Chia sẻ

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận bản thân đã đặt mục tiêu sát hại chị B. khi đi từ Tuyên Quang đến Bắc Ninh.

Liên quan đến vụ truy sát dã man người yêu cũ và “tình địch” ở Bắc Ninh, ngày 25/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án Giết người và đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố bị can đối với Phan Thanh Hoàng (SN 2003, quê ở xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tinh Tuyên Quang) về hành vi trên.

Hoàng bị bắt giữ và đưa về trụ sở công an

Nạn nhân trong vụ án mạng nói trên là chị N.T.B. (SN 2003, trú tỉnh Tuyên Quang - người yêu cũ của Hoàng) đã tử vong tại bệnh viện do các vết thương quá nặng. Bạn trai của cô gái này là anh D. (quê tỉnh Phú Thọ) sau quá trình điều trị đang có chuyển biến tích cực.

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận quen biết chị B. qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm yêu đương. Qua lại được một thời gian, đến khoảng 3 tháng trước (tháng 7/2022), hai người phát sinh mâu thuẫn và chia tay. Chị B. sau đó chuyển đến Bắc Ninh sinh sống và làm việc tại một tiệm cắt tóc, đồng thời quen biết, có bạn trai mới là anh D.

Không chấp nhận được việc bạn gái cũ có người mới, Hoàng đã ghen tuông, nhắn tin chửi bới chị B. dẫn tới việc hai người cãi vã.

“Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm cá nhân và việc B. nói tôi là người không có ăn có học, không được dạy dỗ nên tôi đã nảy sinh ý định sát hại B”, Hoàng khai tại cơ quan công an.

Hiện trường vụ truy sát dã man

Ngày 24/10, biết chị B. và anh D. thường có mặt tại tiệm cắt tóc trên đường Nguyễn Gia Thiều, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, Hoàng di chuyển từ Tuyên Quang đến Bắc Ninh với mục đích giết chị B.

“Tôi xác định đến TP Bắc Ninh mới mua dao để thực hiện mục đích của mình. Tôi sợ mua dao và mang trong người từ Tuyên Quang xuống thì sẽ bị công an bắt”, Hoàng nói.

Khoảng gần 20h tối 24/10, biết được chị B. và anh D. đang có mặt tại tiệm cắt tóc, Hoàng đã dùng hung khí xông đến truy sát, tấn công 2 nạn nhân. Hoàng bị bắt giữ tại hiện trường.

Diễn biến sự việc được nhiều người dân chứng kiến, quay clip, chụp ảnh đưa lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều ý kiến bình luận bày tỏ ý kiến sợ hãi, sốc trước hành động truy sát dã man của đối tượng Hoàng.

Đáng chú ý, trước khi gây án, Hoàng còn đăng tải bài viết "trần tình" lý do ra tay và xin lỗi người thân.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

