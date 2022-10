Thông tin thêm về vụ thi thể người phụ nữ gục trên vũng máu ở Hải Phòng

Thứ Ba, ngày 25/10/2022 12:47 PM (GMT+7)

Sáng 25/10, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, đã xác định được nghi phạm liên quan đến cái chết của người phụ nữ được phát hiện tại tại thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương, vào chiều ngày 24/10.

Trước đó, Công an TP Hải Phòng cho biết, hồi 14h ngày 24/10, Công an xã An Đồng, huyện An Dương nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể một phụ nữa trong phòng ngủ tầng 2 của nhà anh T.H.H.

Cụ thể, vào khoảng 13h30 cùng ngày, bà H.T.T.H (sinh năm 1961, trú phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đến nhà con trai là T.H.H (sinh năm 1985) ở thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương.

Khi lên phòng ngủ tầng 2, bà H.T.T.H phát hiện chị L.T.L.D (sinh năm 1993) chết trong tư thế nằm úp trên giường, có nhiều máu xung quanh. Trên đỉnh chẩm đầu phải của nạn nhân phát hiện một vết thương, có bám dính tổ chức não bên ngoài.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc

Sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố phối hợp với Công an huyện An Dương, nhanh chóng triển khai các biện pháp điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu xác định, nghi phạm chính là T.H.H, sau thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân, T.H.H đã rời khỏi nhà. Được biết, T.H.H đã từng có một đời vợ, nạn nhân L.T.L.D trước khi bị sát hại có quan hệ tình cảm với nghi phạm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

