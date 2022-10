Đâm chết nam sinh cùng trường vì bị chặn đánh hội đồng

Bị Nguyễn Tiến T. cùng nhóm bạn vây đánh trong lúc đi học về, nam sinh lớp 11 ở Hà Tĩnh đã rút con dao thủ sẵn trong cặp ra đâm một nhát vào lưng của T., khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi tử vong sau đó.

Tối 24-10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam nam sinh Phan Quang Minh (16 tuổi, ngụ xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về tội "Giết người".

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó, giữa Minh và em Nguyễn Tiến T. (17 tuổi, ngụ thôn Sâm Cồn, xã An Hòa Thịnh, học sinh lớp 12 trường THPT Lý Chính Thắng, huyện Hương Sơn) có mâu thuẫn.

Nam sinh T. được người thân đưa về lo mai táng sau khi xảy ra sự việc

Sáng 11-10, trong lúc chuẩn bị tới trường, Minh thủ sẵn một con dao nhọn giấu trong cặp. Sau giờ tan học, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày (11-10), khi Minh vừa ra đến trước cổng trường thì bị T. và nhóm bạn cùng trường chặn đánh.

Song, do được mọi người can ngăn nên giữa 2 bên đã không xảy sự việc đáng tiếc. Tuy nhiên, trong lúc đang đi trên đường về nhà, T. đã cùng nhóm bạn của mình tiếp tục chặn đánh Minh tại đường nội đồng thuộc thôn Giếng Thị, xã An Hoà Thịnh.

Trong lúc bị vây đánh, Minh đã cầm con dao thủ sẵn trước đó đâm một nhát vào lưng của T. Hậu quả, nạn nhân bị đâm thủng phổi, gục tại chỗ. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên T. đã tử vong sau đó. Sau khi gây án xong, Minh về nhà giấu dao và bỏ trốn nhưng sau khi được vận động đã ra đầu thú.

