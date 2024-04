Vụ 6 ngôi nhà bị sạt lở xuống sông: Người dân có được cấp đất mới?

Liên quan đến vụ sạt lở bờ sông Cầu khiến 6 nhà dân và 2 công trình xây dựng đổ sập ở phường Vạn An (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), ngày 9/4, lực lượng chức năng cùng người dân đang kê khai tài sản thiệt hại.

Những ngôi nhà bị sạt lở xuống sông ở phường Van An

Ông Nguyễn Song Hà – Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, chính quyền đã sơ tán hàng chục hộ dân ở khu vực ven đê sông Cầu có nguy cơ bị sạt lở ở phường Vạn An.

“Về lâu dài, chủ trương của thành phố là lo cho người dân chỗ ở mới theo đúng quy định pháp luật, bố trí khu tái định cư để những hộ dân bị sạt lở ổn định cuộc sống”, ông Hà nói và cho biết, thành phố sẽ làm theo đúng trình tự, thủ tục, đền bù thiệt hại cho người dân.

Theo ông Hà, UBND TP Bắc Ninh đang phối hợp với cơ quan chức năng bàn biện pháp tháo dỡ, san gạt những ngôi nhà bị sạt lở, giảm tải cho bờ bãi, hạn chế sạt lở tiếp diễn, không để ảnh hưởng đến đê.

Các hộ dân đã được di dời ra ngoài an toàn

Trong khi đó, ông Đặng Thanh Ngân – Phó Chủ tịch UBND phường Vạn An (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cho hay, tại khu vực diễn ra sạt lở, chính quyền đã di dời khoảng 12 hộ dân ở khu vực ven đê sông Cầu (6 ngôi nhà bị sạt lở và những ngôi nhà trong vùng nguy hiểm). Phía ngoài, lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo, căng dây và cử cán bộ túc trực 24/24h để theo dõi, không cho người dân vào khu vực nguy hiểm.

“Trước mắt chúng tôi tập trung ổn định chỗ ăn, ở tạm cho những người dân bị ảnh hưởng. Một số hộ dân đã ra nhà văn hóa, một số hộ ở nhờ nhà người thân, có người chủ động thuê trọ”, ông Ngân nói và cho biết, chính quyền, đoàn thể cũng hỗ trợ các hộ dân nhu yếu phẩm.

Chính quyền địa phương đặt biển cảnh báo và có người túc trực 24/24h tại khu vực xảy ra sự cố

Theo ông Ngân, đến ngày 15/4, phường sẽ chuyển những hộ dân đã di dời về trường mầm non cũ trên địa bàn sinh sống cho ai có nhu cầu đăng ký.

“Học sinh chuyển sang trường mới nên trường cũ sẽ có hơn chục phòng, đủ cho các hộ dân ở. Ở đây có điện, nước, nhà vệ sinh đầy đủ”, ông Ngân thông tin.

Bên cạnh đó, ông Ngân cũng chỉ ra những nguyên nhân gây sạt lở. Thứ nhất, do dòng chảy, theo ông Ngân, dòng chảy chủ lưu ép về phía nào thì phía đó sẽ bị ảnh hưởng. Thứ hai do địa chất nền yếu. Thứ ba do hình thái của dòng sông cong, chảy uốn lượn. Thứ tư do tác nhân con người lấn chiếm ra.

Ông Ngân cho rằng, bên kia bờ sông, đối diện khu vực xảy ra sự cố, người dân đổ phế thải, xây dựng công trình, nhà ở lấn ra phía sông làm thu hẹp lòng dẫn, thay đổi chế độ dòng chảy của sông có thể là một trong các nguyên nhân gây mất ổn định bờ sông phía Bắc Ninh.

Trước đó, vào tháng 3/2024, một ngôi nhà 2 tầng của người dân ở phường Vạn An bị sạt lở xuống sông Cầu. Đến 7/4, thêm 5 ngôi nhà và 2 công trình xây dựng tại khu vực này tiếp tục bị sạt lở. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã di dời nhiều hộ dân ở khu vực trên để đảm bảo an toàn.

