Người đàn ông đâm chị vợ 4 nhát dao

Sáng 30/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Phan Văn Út (tức Phụng (SN 1986, trú tại khóm Thạnh An, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để...