"Động sung sướng" của 2 chị em ruột nuôi nhiều chân dài để phục vụ "quý ông"

Thứ Sáu, ngày 30/04/2021 14:24 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã phát hiện một tụ điểm mại dâm phức tạp, núp bóng 2 nhà nghỉ do 2 chị em ruột làm chủ.

Ngày 30/4, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 chị em ruột là Nguyễn Thị Hiền (SN 1988, hộ khẩu tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Kiều Vân (SN 1991, hộ khẩu tại xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi Chứa mại dâm.

Theo cơ quan công an, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, phòng PC02 phát hiện tại nhà nghỉ Hương Lan ở xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn và Nhà nghỉ 030 ở xã Gia Lập, huyện Gia Viễn do Hiền và Vân làm chủ, có biểu hiện tổ chức hoạt động mại dâm. Tại 2 nhà nghỉ này, Hiền và Vân nuôi ăn, ở nhiều "chân dài" để tổ chức bán dâm cho khách ngay tại nhà nghỉ.

Phòng PC02 đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Sau một thời gian theo dõi, ngày 22/4, Phòng PC02 đã triển khai lực lượng kiểm tra đột xuất, bắt quả tang hành vi chứa mại dâm tại 2 nhà nghỉ.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại nhà nghỉ Hương Lan có 2 đôi nam nữ, tại nhà nghỉ 030 có 6 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Qua khám xét tại nhà nghỉ, cơ quan điều tra đã thu giữ 1 quyển sổ ghi chép số lượt bán dâm hàng ngày, 42 triệu đồng và một số vật chứng có liên quan.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Thị Kiều Vân khai nhận đã nuôi ăn, ở nhiều nhân viên nữ tại 2 nhà nghỉ trên để bán dâm cho khách với số tiền 250.000 - 300.000 đồng/1 lượt mua dâm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Nguồn: http://danviet.vn/dong-sung-suong-cua-2-chi-em-ruot-nuoi-nhieu-chan-dai-de-phuc-vu-quy-ong-50202...Nguồn: http://danviet.vn/dong-sung-suong-cua-2-chi-em-ruot-nuoi-nhieu-chan-dai-de-phuc-vu-quy-ong-502021304142539456.htm