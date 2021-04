Nghệ An: Sau tiếng nổ lớn nghi tiếng súng, 2 người tử vong

Thứ Sáu, ngày 30/04/2021 12:23 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong nghi do bị bắn chết tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Sáng 30/4, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong nghi do nổ súng.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Công an TP.Vinh nhận tin báo tại khu vực xóm 7, xã Mỹ Kim, TP.Vinh xảy ra vụ việc 2 người đàn ông tử vong tại chỗ sau tiếng nổ lớn nghi tiếng súng.

Nhận tin báo, Công an TP.Vinh đã phong toả hiện trường đồng thời báo cáo Công an tỉnh Nghệ An để điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

