Lời khai của nghi phạm cứa cổ tài xế taxi

Ngày 21/8, Công an TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đã bắt giữ Phạm Văn Mạnh (SN 1996, ở xã Hồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng) về hành vi “Cướp tài sản”.

Mạnh cùng tang vật gây án

Theo Công an TP Lào Cai, vào 22h ngày 20/8, anh V.Đ.L. (SN 1983, ở phường Lào Cai, TP Lào Cai) điều khiển xe taxi chở Mạnh từ khu vực quảng trường ga Lào Cai đến khu vực cửa khẩu Kim Thành, phường Duyên Hải.

Tại đây, anh L. bị Mạnh dùng dao khống chế và gây thương tích tại vùng cổ với mục đích cướp tài sản.

Đến khoảng rạng sáng 21/8, gia đình anh M. đã trình báo lên Công an TP Lào Cai. Nhận được thông tin, lực lượng công an phối hợp với công an các xã, phường trên địa bàn xác minh và bắt giữ nghi phạm.

Đến 10h sáng cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ được nghi phạm khi đang lẩn trốn tại quán internet trên đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai.

Lực lượng chức năng thực nghiệm hiện trường

vụ cướp

Tại cơ quan công an, bước đầu Mạnh khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Mạnh đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Mạnh đã trộm 1 con dao thái rồi vờ đi taxi của anh L. để chờ thời cơ hành động.

Đến khoảng 00h10 ngày 21/8 khi xe đi đến địa phận cửa khẩu Kim Thành, TP Lào Cai, Mạnh cầm dao kề vào cổ anh L. để cướp tài sản. Tuy nhiên, do anh L. kháng cự quyết liệt nên cả 2 vật lộn trên xe khiến tài xế bị cứa dao vào cổ, sau đó Mạnh ra khỏi xe rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Mạnh đã có 1 tiền án về tội cướp tài sản, bị xử tù giam 7 năm 6 tháng tù. Nghi phạm mới được ra tù từ năm 2022.

Hiện Công an thành phố Lào Cai đang tiếp tục đấu tranh làm rõ, hành vi của nghi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

