Đột nhập nhà dân trộm hơn 300 triệu đồng để… chơi game

Cách đây 1 tháng, vào sáng sớm 21/7, chị Nguyễn Thị Lệ H (SN 1972, trú ở phường 9, TP Tuy Hòa) vừa thức giấc đã phát hiện dấu hiệu kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 nhẫn kim cương trị giá 250 triệu đồng, 1 nhẫn vàng đính ngọc trai, 1 đồng hồ đeo tay và 67 triệu đồng tiền mặt.

Cùng với việc tiến hành khám nghiệm hiện trường thu thập dấu vết liên quan và trích xuất camera an ninh, một mũi trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét ráo riết. Từ các chứng cứ thu thập được, các trinh sát nhận định, đối tượng gây ra vụ trộm từ địa phương khác đến và đã tẩu thoát đến địa phân huyện Phù Cát (Bình Định) trên xe ô tô khách liên tỉnh.

Đối tượng Lương Nhật Bình.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ truy xét cùng với sự phối hợp hỗ trợ của Công an một số địa phương ở tỉnh Bình Định, hơn một tuần sau đó, các trinh sát xác định được nghi can Lương Nhật Bình đang chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Kim T (SN 1988, trú ở thôn Phong An, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định).

Do nghi can không có mặt tại nhà vợ hờ nên các trinh sát triển khai phương án mật phục. Đến ngày 14/8, khi nghi can Lương Nhật Bình vừa trở về đã bị các trinh sát khống chế, dẫn giải về Công an TP Tuy Hòa để đấu tranh khai thác. Đến nay, đối tượng này khai nhận đã đột nhập vào nhà chị H qua ô cửa thông gió nhà vệ sinh vào tầm mờ sáng 21/7 để trộm cắp số tài sản nêu trên.

Được biết Lương Nhật Bình là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Dù không có nguồn thu nhập ổn định nhưng do mê game nên đối tượng này đi lang thang để trộm cắp, kiếm tiền ăn nhậu và chơi game.

