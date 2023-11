Lời khai của giám đốc giấu “kho mìn” dưới phản ngủ của công nhân

Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đình Hạnh (SN 1967, ở TP.Lai Châu) về hành vi tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Trước đó, vào 11h30, ngày 28/11 Tổ công tác Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu và Công an xã Bản Hon phát hiện Công ty TNHH MTV Hoàng Hạnh Phương do Nguyễn Đình Hạnh là giám đốc có dấu hiệu sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (mìn) để phá đá tại công trình thi công đường nối cao tốc Lào Cai - Lai Châu km 133, đoạn qua địa phận xã Bản Hon, huyện Tam Đường.

Kiểm tra một ngôi nhà do ông Hạnh thuê của người dân để làm nơi ở cho công nhân, Tổ công tác phát hiện tại dưới tấm phản gỗ là chỗ 3 người công nhân đang nằm ngủ có 429 thỏi thuốc nổ công nghiệp có tổng khối lượng 86.2kg, 170 kíp nổ điện, cùng 7 đoạn dây nổ có vỏ bọc bằng nhựa màu đỏ.

Cùng ngày, cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, người, phương tiện đối với Nguyễn Đình Hạnh tại tổ 18, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Quá trình khám xét thu giữ 57 kíp nổ điện, cùng nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến việc sử dụng vật liệu nổ của Công ty TNHH một thành viên Hoàng Hạnh Phương.

Công an tỉnh Lai Châu tống đạt các lệnh và quyết định tố tụng đối với ông Nguyễn Đình Hạnh và tang vật vụ án. (Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu)

Quá trình làm việc, Nguyễn Đình Hạnh khai nhận, số vật liệu nổ mà cơ quan điều tra thu giữ là Hạnh lấy ở kho vật liệu nổ của Công ty Hoàng Hạnh Phương thi công công trình nơi khác đem về sử dụng để thi công công trình mở đường đoạn nối cao tốc Lào Cai - Lai Châu mà Công ty của Hạnh đang được thuê thi công.

Hạnh khai nhận giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do Sở Công thương tỉnh Lai Châu cấp cho Công ty TNHH một thành viên Hoàng Hạnh Phương đã hết hạn sử dụng từ ngày 30/9/2023, bên cạnh đó do không muốn tốn chi phí xây dựng kho mìn theo quy định, Hạnh đã liều lĩnh cất trữ số vật liệu nổ trên ngay tại gầm phản ngủ của công nhân, bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng của người khác.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng mở rộng điều tra, xác minh,xử lý theo quy định của pháp luật.

