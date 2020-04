Lời khai của đối tượng đánh nhân viên bệnh viện khi được nhắc đeo khẩu trang

Về trách nhiệm pháp lý, Luật sư Diệp Năng Bình, Trường văn phòng luật sư Tinh Thông luật cho biết, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và Quyết định số 07/2020/QĐ-TTg ngày 26/2/2020, của Thủ tướng Chính phủ thì bệnh Covid-19 thì được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A. Nhóm A gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh. Cũng vì diễn biến phức tạp mà Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh đã có những biện pháp bắt buộc mọi người phải đeo khẩu trang nơi công cộng, không ra đường khi cần thiết. Như vậy, có thể thấy hành vi của thanh niên này trước tiên đã vi phạm Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm cụ thể luật nghiêm cấm hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Luật sư Diệp Năng Bình. Căn cứ Điều 11 Nghị định 176 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế của thì cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi như không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Hoặc hành vi vi phạm quy định không tham gia chống dịch theo quyết định huy đông của Ban Chỉ đạo chống dịch sẽ bị phạt phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Ngoài ra, người thanh niên này còn có hành vi gây rối trật tự công cộng khi đã vi phạm quy tắc xử sự được đặt ra cho mỗi công dân ở nơi công cộng, xâm phạm tình trạng ổn định trong sinh hoạt chung của xã hội. Tội gây rối trật tự công cộng được quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự. Theo đó, người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Với hành vi hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Bên cạnh đó cũng cần phải xem xét đối với hành vi cố ý gây thương tích theo điều 134 Bộ luật hình sự. Theo đó với hành vi côn đồ thì cho dù dưới 11% nhưng vẫn có thể bị phạt đến 3 năm tù.