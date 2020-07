Lời khai của bị can giết bạn tình trong khách sạn ở Đồng Nai

Thứ Tư, ngày 01/07/2020 20:00 PM (GMT+7)

Từ mâu thuẫn trong việc đòi nợ, hung thủ đã dùng dao đâm chết "bạn tình" ở khách sạn.

Ngày 1-7, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố, bắt giam đối với Trần Minh Tâm (29 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP Biên Hòa) về tội giết người, cướp tài sản.

Hình ảnh hung thủ mang điện thoại cướp của nạn nhân đến cửa hàng điện thoại bán. Ảnh trích xuất từ camera

Theo lời khai của Tâm tại cơ quan công an, trước đó, Tâm có quen biết với chị L.C.T (35 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị, tạm trú phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa). Sau đó, giữa hai người có nhắn tin qua lại rồi gặp nhau đi khách sạn “tâm sự”.

Tháng 4-2020, chị T. có mượn của Tâm 3 triệu đồng. Thời gian gần đây, Tâm thường xuyên gọi điện để đòi lại số tiền trên nhưng chị T. chưa trả.

Sáng 26-6, Tâm gọi điện cho chị T. đến một nhà nghỉ tại khu phố 5 (phường Tân Hiệp) để nói chuyện. Sau khi "tâm sự" xong, Tâm tiếp tục đòi tiền nhưng chị T. nói không có tiền nên Tâm yêu cầu đưa xe máy cho mình mang đi cầm cố trừ nợ.

Khi thấy chìa khóa xe máy của chị T. để trên bàn, Tâm định lấy thì bị chị T. giật lại nên hai bên giằng co nhau, Tâm bị ngã xuống đầu giường cạnh chiếc áo khoác.

Lúc này, Tâm móc dao bấm để sẵn trong túi áo ra tấn công, lấy điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn đến ngã 3 Trị An (huyện Trảng Bom), bán điện thoại được 600.000 đồng.

Thấy thanh niên thuê phòng đi ra có biểu hiện nghi vấn nên chủ nhà nghỉ lên kiểm tra, phát hiện cô gái đã tử vong trong nhà tắm...

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai kết hợp Công an TP Biên Hòa điều tra và bắt giữ được Tâm vào chiều cùng ngày khi nghi can này đang lẩn trốn tại nhà người thân ở huyện Trảng Bom.

Công an cũng cho biết một số thông tin cho rằng nạn nhân đang mang thai là không đúng.

