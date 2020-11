Lời kể của nhân viên giúp việc quán bánh xèo ở Bắc Ninh: Bị đánh bằng chày đâm tiêu, bàn đinh đánh vảy cá

Thứ Hai, ngày 23/11/2020 08:00 AM (GMT+7)

V.V.Đ - một trong hai nhân viên giúp việc quán bánh xèo ở Bắc Ninh kể với PV Dân Việt những lần bị "tra tấn". "Chỉ vì lấy vụng một chén tương ớt mà em bị đánh bằng chày đâm tiêu (chày giã tiêu - PV) vào mồm bị gãy nhiều răng" - Đ kể.

Hầu như ngày nào cũng bị đánh

Như Dân Việt đã thông tin, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc nhân viên quán bánh xèo ở Bắc Ninh có dấu hiệu bị hành hạ, "tra tấn".

Cụ thể, theo điều tra của Dân Việt, hai nhân viên quán bánh xèo Miền Trung ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh có dấu hiệu bị hành hạ nhiều lần. Trong đó có một người khoảng 15 tuổi.

PV Dân Việt đã tiếp cận với V.V.Đ - một trong hai nhân viên quán bánh xèo ở Bắc Ninh để tìm hiểu vụ việc.

PV được biết thời gian từ 11h đến 1h sáng hàng ngày là V.V.Đ đi đổ rác. Nhận thấy đây là khoảng thời gian có thể tiếp cận Đ., PV đã chờ sẵn.

Đúng 1h sáng ngày 22/11, Đ. dùng xe máy chở một tải rác thải sinh hoạt và một túi 5kg đựng đầy dầu rán bánh xèo thừa đen kịt đưa đến bãi rác cách quán khoảng 1,5km để vứt.

Khoảng từ 11h đêm đến 1h sáng Đ. thường đi vứt rác cách quán bánh xèo khoảng 1,5km

Thấy PV, Đ. dừng xe rồi vội vàng trao đổi với PV chỉ ít phút, nếu Đ. đi quá thời gian như mọi khi thì chủ nhà sẽ đi theo kiểm tra ngay.

Đ. nói: "Hầu như ngày nào em cũng bị đánh".

Khi PV hỏi về những chiếc răng bị gãy, Đ nói rằng bị chị Tuyết (chủ quán - PV) đánh.

"Đánh em bằng chày đâm tiêu và bàn đinh, bàn đinh để đánh vảy cá. Tay em bị chém là do em đói bụng lắm, em ăn vụng một chén tương ớt, chị xách dao ra đánh em, chị đánh bằng lưỡi dao luôn đó, sau đó em được đưa lên Bệnh viện đa khoa huyện Yên Phong khâu" - Đ thông tin thêm.

Cậu nhân viên cũng cho biết một cậu bé làm cùng Đ hiện đang bỏ trốn.

Đ. bị đánh gẫy nhiều răng

Theo Đ, chủ quán cho rằng cậu lười, không tập trung, làm việc chậm nên đánh. Đ cũng thông tin chủ quán tên Tuyết là người hàng xóm cùng quê ở Quảng Ngãi, đưa Đ ra đây làm việc.

Đ. trao đổi với nhóm phóng viên thật nhanh, nếu quá thời gian chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh sẽ đến tìm

Ăn đồ thừa, uống "nước ngọt" từ đá tan ra

Sau khi trực tiếp trao đổi với V.V.Đ, nhóm phóng viên đã tiếp tục theo dõi, tìm hiểu thông tin về Đ. sau khi anh về quán.

Ở vị trí ghi nhận thích hợp, PV chứng kiến Đ. về đến nhà cất xe máy rồi cọ rửa nồi, khu bếp, đưa rất nhiều bát đũa ra phía sau rửa.

Trong lúc vừa dọn đồ ra rửa Đ. thấy thứ gì ăn được liền ăn ngấu nghiến, trong cốc có những viên đá mà khách uống nước ngọt xong chưa tan hết, để lâu tan ra Đ. thấy liền uống.

Một mình Đ. làm đủ thứ việc, 1h, rồi 2h, 3h công việc vẫn tiếp tục, cho đến 3h30 sáng mới dọn dẹp, rửa xong mọi thứ.

Công việc của Đ kéo dài đến gần 4 giờ sáng

Khi PV vừa chợp mắt thì đã nghe tiếng lạch cạch của Đ. đưa đồ ra để chuẩn bị đồ nấu bánh xèo cho khách. PV nhìn đồng hồ lúc này 6h30.

Sáng 22/11, Công an đã đến quán mời Đ và chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh về Công an xã làm việc. Ngay sau đó PV đã đến Công an xã Yên Trung cung cấp thêm những thông tin để cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, Công an huyện Yên Phong đã tạm giữ chủ quán bánh xèo để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

